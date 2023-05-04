https://ria.ru/20230504/ukraina-1869719673.html
Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению
Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению - РИА Новости, 04.05.2023
Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению
Украина все еще находится на этапе финализации конкретных приоритетов, времени и масштаба планируемой наступательной операции, заявила директор национальной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:00
2023-05-04T17:00
2023-05-04T17:10
сша
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Украина все еще находится на этапе финализации конкретных приоритетов, времени и масштаба планируемой наступательной операции, заявила директор национальной разведки США Эрвил Хайнс.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230504/kontrnastup-1869627681.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, россия
США, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению
Глава нацразведки США Хайнс: Украина еще финализирует время и масштаб контрнаступления