https://ria.ru/20230504/ukraina-1869719673.html

Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению

Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению - РИА Новости, 04.05.2023

Разведка США прокомментировала планы Украины по контрнаступлению

Украина все еще находится на этапе финализации конкретных приоритетов, времени и масштаба планируемой наступательной операции, заявила директор национальной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:00

2023-05-04T17:00

2023-05-04T17:10

сша

украина

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Украина все еще находится на этапе финализации конкретных приоритетов, времени и масштаба планируемой наступательной операции, заявила директор национальной разведки США Эрвил Хайнс.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230504/kontrnastup-1869627681.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, украина, в мире, россия