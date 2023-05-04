https://ria.ru/20230504/ukraina-1869684897.html

Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления

Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления - РИА Новости, 04.05.2023

Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления

США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы, заявил в четверг координатор... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:13

2023-05-04T15:13

2023-05-04T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джон кирби

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN. При этом представитель Белого дома дал понять, что не стал бы раскрывать сроки начала этого наступления, даже если бы располагал информацией о них, поскольку считает объявления такого рода прерогативой Владимира Зеленского.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869535426.html

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джон кирби, нато, ситуация в днр и лнр