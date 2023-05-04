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Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 04.05.2023 (обновлено: 15:33 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869684897.html
Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления
Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления - РИА Новости, 04.05.2023
Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления
США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы, заявил в четверг координатор... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:13
2023-05-04T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон кирби
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN. При этом представитель Белого дома дал понять, что не стал бы раскрывать сроки начала этого наступления, даже если бы располагал информацией о них, поскольку считает объявления такого рода прерогативой Владимира Зеленского.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869535426.html
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в мире, украина, сша, джон кирби, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кирби, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления

Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем нужным для наступления в ближайшие недели

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. США обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения предполагаемого контрнаступления в ближайшие недели и месяцы, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN. При этом представитель Белого дома дал понять, что не стал бы раскрывать сроки начала этого наступления, даже если бы располагал информацией о них, поскольку считает объявления такого рода прерогативой Владимира Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В МИД предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления
Вчера, 00:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжон КирбиНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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