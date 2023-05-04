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В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с ураном - РИА Новости, 04.05.2023
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14:55 04.05.2023 (обновлено: 15:23 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678913.html
В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с ураном
В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с ураном - РИА Новости, 04.05.2023
В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с ураном
МИД РФ крайне разочарован, что представители секретариата ООН замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:55
2023-05-04T15:23
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МИД РФ крайне разочарован, что представители секретариата ООН замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, и призывает открыто осудить планы Великобритании по поставкам на Украину таких боеприпасов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на недавние заявления заместителя официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака по поводу планируемых Великобританией поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном. Складывается впечатление, что в Секретариате ООН заранее готовы "закрыть глаза" на любые действия "коллективного Запада" в поддержку киевского режима, несмотря на то, что они могут иметь серьезные последствия, в том числе с точки зрения радиологической опасности", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО. В частности, в 1999 году США широко использовали их в ходе бомбардировок Югославии, в 2003-2004 годах – при нанесении ударов по объектам иракских городов."Мы уже привыкли к двуличной и лживой позиции государств западного блока, но крайне разочарованы тем, что представители секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном. Призываем секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия", - добавила она.Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поставках снарядов с обедненным ураном Лондоном Киеву заявил, что ООН "обеспокоена по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации". Отвечая на вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на Украине, заместитель представителя заявил, что этот вопрос нужно задать властям в Британии.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867755400.html
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В мире, Россия, Великобритания, Украина, ООН
В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с ураном

МИД призвал ООН осудить планы поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МИД РФ крайне разочарован, что представители секретариата ООН замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, и призывает открыто осудить планы Великобритании по поставкам на Украину таких боеприпасов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на недавние заявления заместителя официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака по поводу планируемых Великобританией поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном. Складывается впечатление, что в Секретариате ООН заранее готовы "закрыть глаза" на любые действия "коллективного Запада" в поддержку киевского режима, несмотря на то, что они могут иметь серьезные последствия, в том числе с точки зрения радиологической опасности", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
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Она напомнила, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО. В частности, в 1999 году США широко использовали их в ходе бомбардировок Югославии, в 2003-2004 годах – при нанесении ударов по объектам иракских городов.
«
"Опасность заключается в том, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, включая онкологические заболевания", - отметила она.
"Мы уже привыкли к двуличной и лживой позиции государств западного блока, но крайне разочарованы тем, что представители секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном. Призываем секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия", - добавила она.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поставках снарядов с обедненным ураном Лондоном Киеву заявил, что ООН "обеспокоена по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации". Отвечая на вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на Украине, заместитель представителя заявил, что этот вопрос нужно задать властям в Британии.
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