https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678913.html

В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с ураном

В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с ураном - РИА Новости, 04.05.2023

В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с ураном

МИД РФ крайне разочарован, что представители секретариата ООН замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:55

2023-05-04T14:55

2023-05-04T15:23

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МИД РФ крайне разочарован, что представители секретариата ООН замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, и призывает открыто осудить планы Великобритании по поставкам на Украину таких боеприпасов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на недавние заявления заместителя официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака по поводу планируемых Великобританией поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном. Складывается впечатление, что в Секретариате ООН заранее готовы "закрыть глаза" на любые действия "коллективного Запада" в поддержку киевского режима, несмотря на то, что они могут иметь серьезные последствия, в том числе с точки зрения радиологической опасности", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО. В частности, в 1999 году США широко использовали их в ходе бомбардировок Югославии, в 2003-2004 годах – при нанесении ударов по объектам иракских городов."Мы уже привыкли к двуличной и лживой позиции государств западного блока, но крайне разочарованы тем, что представители секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном. Призываем секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия", - добавила она.Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поставках снарядов с обедненным ураном Лондоном Киеву заявил, что ООН "обеспокоена по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации". Отвечая на вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на Украине, заместитель представителя заявил, что этот вопрос нужно задать властям в Британии.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867755400.html

https://ria.ru/20230412/abrams-1864914739.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, великобритания, украина, оон