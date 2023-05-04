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Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"** - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 04.05.2023 (обновлено: 14:54 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678378.html
Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"**
Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"** - РИА Новости, 04.05.2023
Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"**
Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело в отношении россиянина, участвовавшего в запрещенных в России украинских организациях "Правый сектор"* и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:52
2023-05-04T14:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
правый сектор
безопасность
московский городской суд
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело в отношении россиянина, участвовавшего в запрещенных в России украинских организациях "Правый сектор"* и "Азов"** в качестве наемника, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина России Александра Валова, обвиняемого в совершении преступлений… участие в деятельности экстремистской организации и участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", - говорится в сообщении. По версии следствия, в декабре 2013 года в Киеве Валов вступил в "Правый сектор"*, впоследствии участвовал в "общественно-массовых мероприятиях" и неоднократно публиковал в социальной сети информацию, "пропагандирующую деятельность запрещенной организации". Кроме того, с марта 2015 по декабрь 2016 года в составе украинского националистического вооруженного формирования "Азов"** (запрещен в РФ как террористическая организация) Валов за деньги принимал участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины против ДНР. В настоящее время обвиняемый проживает за границей. "Поскольку компетентными органами Украины в выдаче Валова отказано, уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу в его отсутствие", - уточняется в релизе.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация
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россия, украина, правый сектор, безопасность, московский городской суд, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Правый сектор, Безопасность, Московский городской суд, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"**

Россиянина Валова будут заочно судить за участие в запрещенных "Азове" и "Правом секторе"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело в отношении россиянина, участвовавшего в запрещенных в России украинских организациях "Правый сектор"* и "Азов"** в качестве наемника, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина России Александра Валова, обвиняемого в совершении преступлений… участие в деятельности экстремистской организации и участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2013 года в Киеве Валов вступил в "Правый сектор"*, впоследствии участвовал в "общественно-массовых мероприятиях" и неоднократно публиковал в социальной сети информацию, "пропагандирующую деятельность запрещенной организации". Кроме того, с марта 2015 по декабрь 2016 года в составе украинского националистического вооруженного формирования "Азов"** (запрещен в РФ как террористическая организация) Валов за деньги принимал участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины против ДНР. В настоящее время обвиняемый проживает за границей.
"Поскольку компетентными органами Украины в выдаче Валова отказано, уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу в его отсутствие", - уточняется в релизе.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПравый секторБезопасностьМосковский городской судСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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