https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678378.html

Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"**

Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"** - РИА Новости, 04.05.2023

Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"**

Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело в отношении россиянина, участвовавшего в запрещенных в России украинских организациях "Правый сектор"* и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:52

2023-05-04T14:52

2023-05-04T14:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

правый сектор

безопасность

московский городской суд

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело в отношении россиянина, участвовавшего в запрещенных в России украинских организациях "Правый сектор"* и "Азов"** в качестве наемника, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина России Александра Валова, обвиняемого в совершении преступлений… участие в деятельности экстремистской организации и участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", - говорится в сообщении. По версии следствия, в декабре 2013 года в Киеве Валов вступил в "Правый сектор"*, впоследствии участвовал в "общественно-массовых мероприятиях" и неоднократно публиковал в социальной сети информацию, "пропагандирующую деятельность запрещенной организации". Кроме того, с марта 2015 по декабрь 2016 года в составе украинского националистического вооруженного формирования "Азов"** (запрещен в РФ как террористическая организация) Валов за деньги принимал участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины против ДНР. В настоящее время обвиняемый проживает за границей. "Поскольку компетентными органами Украины в выдаче Валова отказано, уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу в его отсутствие", - уточняется в релизе.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220906/zaderzhanie-1814810650.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, правый сектор, безопасность, московский городской суд, ситуация в днр и лнр