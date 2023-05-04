Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"**
Россиянина Валова будут заочно судить за участие в запрещенных "Азове" и "Правом секторе"
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело в отношении россиянина, участвовавшего в запрещенных в России украинских организациях "Правый сектор"* и "Азов"** в качестве наемника, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина России Александра Валова, обвиняемого в совершении преступлений… участие в деятельности экстремистской организации и участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2013 года в Киеве Валов вступил в "Правый сектор"*, впоследствии участвовал в "общественно-массовых мероприятиях" и неоднократно публиковал в социальной сети информацию, "пропагандирующую деятельность запрещенной организации". Кроме того, с марта 2015 по декабрь 2016 года в составе украинского националистического вооруженного формирования "Азов"** (запрещен в РФ как террористическая организация) Валов за деньги принимал участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины против ДНР. В настоящее время обвиняемый проживает за границей.
"Поскольку компетентными органами Украины в выдаче Валова отказано, уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу в его отсутствие", - уточняется в релизе.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация