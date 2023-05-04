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В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения - РИА Новости, 04.05.2023
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13:52 04.05.2023 (обновлено: 13:56 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869659366.html
В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения
В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения - РИА Новости, 04.05.2023
В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения
Украинские силы не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, заявил американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:52
2023-05-04T13:56
технологии
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинские силы не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, заявил американский журнал Military Watch Magazine.По информации журналистов, с февраля 2022 года запасы этих боеприпасов значительно увеличились, поскольку оборонный сектор значительно увеличил их производство. Это решение было принято для удовлетворения потребностей как на Украине, так и защиты от расширяющегося присутствия НАТО вблизи территории России.Также авторы MWM добавили, что украинские системы ПВО С-300 советского производства ограничены дальностью около 100 километров или меньше, в отличие от современных вариантов С-300, построенных сегодня в России. Российские ПВО этого типа имеют дальность действия 400 километров, что позволяет российским самолетам иметь большую свободу развертывания планирующих бомб без высокого риска поражения.
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технологии, украина, россия, нато, зрк с-300, в мире
Технологии, Украина, Россия, НАТО, ЗРК С-300, В мире
В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения

Military Watch Magazine: ВСУ нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУправляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э
Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинские силы не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, заявил американский журнал Military Watch Magazine.
По информации журналистов, с февраля 2022 года запасы этих боеприпасов значительно увеличились, поскольку оборонный сектор значительно увеличил их производство. Это решение было принято для удовлетворения потребностей как на Украине, так и защиты от расширяющегося присутствия НАТО вблизи территории России.
«
"Управляемые планирующие бомбы не только гораздо более точны, позволяя самолетам поражать гораздо больше целей каждый раз, когда они преодолевают противовоздушную оборону Украины, но и их способность пролетать около 70 километров до своих целей также значительно снижает риск быть сбитым по сравнению с полетом прямо над цель с использованием традиционных гравитационных бомб", — пояснили журналисты.
Также авторы MWM добавили, что украинские системы ПВО С-300 советского производства ограничены дальностью около 100 километров или меньше, в отличие от современных вариантов С-300, построенных сегодня в России. Российские ПВО этого типа имеют дальность действия 400 километров, что позволяет российским самолетам иметь большую свободу развертывания планирующих бомб без высокого риска поражения.
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