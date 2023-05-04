https://ria.ru/20230504/ukraina-1869659366.html

В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения

В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения - РИА Новости, 04.05.2023

В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения

Украинские силы не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, заявил американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:52

2023-05-04T13:52

2023-05-04T13:56

технологии

украина

россия

нато

зрк с-300

в мире

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинские силы не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, заявил американский журнал Military Watch Magazine.По информации журналистов, с февраля 2022 года запасы этих боеприпасов значительно увеличились, поскольку оборонный сектор значительно увеличил их производство. Это решение было принято для удовлетворения потребностей как на Украине, так и защиты от расширяющегося присутствия НАТО вблизи территории России.Также авторы MWM добавили, что украинские системы ПВО С-300 советского производства ограничены дальностью около 100 километров или меньше, в отличие от современных вариантов С-300, построенных сегодня в России. Российские ПВО этого типа имеют дальность действия 400 километров, что позволяет российским самолетам иметь большую свободу развертывания планирующих бомб без высокого риска поражения.

https://ria.ru/20230503/istrebiteli-1869499688.html

украина

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, украина, россия, нато, зрк с-300, в мире