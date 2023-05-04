В США раскрыли, от какого российского оружия у Украины нет спасения
Military Watch Magazine: ВСУ нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУправляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э
Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э . Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украинские силы не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам, заявил американский журнал Military Watch Magazine.
По информации журналистов, с февраля 2022 года запасы этих боеприпасов значительно увеличились, поскольку оборонный сектор значительно увеличил их производство. Это решение было принято для удовлетворения потребностей как на Украине, так и защиты от расширяющегося присутствия НАТО вблизи территории России.
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"Управляемые планирующие бомбы не только гораздо более точны, позволяя самолетам поражать гораздо больше целей каждый раз, когда они преодолевают противовоздушную оборону Украины, но и их способность пролетать около 70 километров до своих целей также значительно снижает риск быть сбитым по сравнению с полетом прямо над цель с использованием традиционных гравитационных бомб", — пояснили журналисты.
Также авторы MWM добавили, что украинские системы ПВО С-300 советского производства ограничены дальностью около 100 километров или меньше, в отличие от современных вариантов С-300, построенных сегодня в России. Российские ПВО этого типа имеют дальность действия 400 километров, что позволяет российским самолетам иметь большую свободу развертывания планирующих бомб без высокого риска поражения.