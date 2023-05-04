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Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа, считает Орбан - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869646322.html
Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа, считает Орбан
Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа, считает Орбан - РИА Новости, 04.05.2023
Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа, считает Орбан
Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа способствовало бы установлению мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:29
2023-05-04T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа способствовало бы установлению мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер отметил также, что и в Европе и в Америке нации подвергаются нападкам со стороны "вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях". По словам Орбана, "так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну". "Я повидал уже несколько таких цветных революций. Начиналось с заявлений о свободе, продолжалось либеральным прогрессивным перевоспитанием и улучшением человека, а в конце был хаосом, неразбериха и оставленный странам позор", - сказал он. Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
https://ria.ru/20230425/uregulirovanie-1867743034.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа, считает Орбан

Премьер Венгрии Орбан: для установления мира на Украине необходимо возвращение Трампа

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа способствовало бы установлению мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Я уверен, что если бы президентом (США) был господин Трамп, никакая война сегодня не раздирала Украину и Европу. Вернитесь, господин президент, сделайте Америку снова великой и принесите нам мир!" - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.
Венгерский премьер отметил также, что и в Европе и в Америке нации подвергаются нападкам со стороны "вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях".
По словам Орбана, "так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну". "Я повидал уже несколько таких цветных революций. Начиналось с заявлений о свободе, продолжалось либеральным прогрессивным перевоспитанием и улучшением человека, а в конце был хаосом, неразбериха и оставленный странам позор", - сказал он.
Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампВиктор Орбан
 
 
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