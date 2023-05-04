https://ria.ru/20230504/ukraina-1869646322.html

Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа, считает Орбан

Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа, считает Орбан - РИА Новости, 04.05.2023

Для установления мира на Украине нужно возвращение Трампа, считает Орбан

Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа способствовало бы установлению мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:29

2023-05-04T13:29

2023-05-04T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

европа

дональд трамп

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Возвращение в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа способствовало бы установлению мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер отметил также, что и в Европе и в Америке нации подвергаются нападкам со стороны "вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях". По словам Орбана, "так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну". "Я повидал уже несколько таких цветных революций. Начиналось с заявлений о свободе, продолжалось либеральным прогрессивным перевоспитанием и улучшением человека, а в конце был хаосом, неразбериха и оставленный странам позор", - сказал он. Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

https://ria.ru/20230425/uregulirovanie-1867743034.html

украина

сша

европа

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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, виктор орбан