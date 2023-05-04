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ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 04.05.2023 (обновлено: 13:10 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869630883.html
ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль
ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:53
2023-05-04T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта", - сказал Боррель перед заседанием совета ЕС по развитию. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. При этом заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада, включая высших чиновников и военных. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869577555.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль

Боррель призвал Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации
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"Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта", - сказал Боррель перед заседанием совета ЕС по развитию. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
При этом заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада, включая высших чиновников и военных. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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