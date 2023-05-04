ЕС призвал Россию не эскалировать конфликт на Украине из-за атаки на Кремль
Боррель призвал Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта на Украине
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
"Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта", - сказал Боррель перед заседанием совета ЕС по развитию. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
При этом заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада, включая высших чиновников и военных. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения". Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.