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В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869627128.html
В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве
В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве - РИА Новости, 04.05.2023
В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу высказанного зампредом Совбеза РФ Дмитрия Медведева мнения о необходимости... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:38
2023-05-04T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
дмитрий песков
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу высказанного зампредом Совбеза РФ Дмитрия Медведева мнения о необходимости физического устранения киевского руководства после теракта с беспилотниками над Кремлем. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Медведев в среду заявил, что после теракта с дронами "не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики". "Я оставлю без комментария этот вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать Зеленского законной целью для спецоперации и согласны ли в Кремле с высказываниями Медведева.
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безопасность, россия, дмитрий медведев, дмитрий песков, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве

Песков не стал комментировать слова Медведева о необходимости устранить киевские власти

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу высказанного зампредом Совбеза РФ Дмитрия Медведева мнения о необходимости физического устранения киевского руководства после теракта с беспилотниками над Кремлем.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Медведев в среду заявил, что после теракта с дронами "не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики".
"Я оставлю без комментария этот вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать Зеленского законной целью для спецоперации и согласны ли в Кремле с высказываниями Медведева.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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3 мая, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевДмитрий ПесковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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