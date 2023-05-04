В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве
Песков не стал комментировать слова Медведева о необходимости устранить киевские власти
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу высказанного зампредом Совбеза РФ Дмитрия Медведева мнения о необходимости физического устранения киевского руководства после теракта с беспилотниками над Кремлем.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Медведев в среду заявил, что после теракта с дронами "не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики".
"Я оставлю без комментария этот вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать Зеленского законной целью для спецоперации и согласны ли в Кремле с высказываниями Медведева.