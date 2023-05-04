https://ria.ru/20230504/ukraina-1869627128.html

В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве

В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве - РИА Новости, 04.05.2023

В Кремле не комментируют слова Медведева о киевском руководстве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу высказанного зампредом Совбеза РФ Дмитрия Медведева мнения о необходимости... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:38

2023-05-04T12:38

2023-05-04T12:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

дмитрий песков

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823988944_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_d9dde2d1e88a2e29fed5699f9b0b6b9d.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу высказанного зампредом Совбеза РФ Дмитрия Медведева мнения о необходимости физического устранения киевского руководства после теракта с беспилотниками над Кремлем. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Медведев в среду заявил, что после теракта с дронами "не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики". "Я оставлю без комментария этот вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать Зеленского законной целью для спецоперации и согласны ли в Кремле с высказываниями Медведева.

https://ria.ru/20230503/kiev-1869452217.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий медведев, дмитрий песков, украина, ситуация в днр и лнр