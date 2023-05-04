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Украина не может постоянно быть на первых полосах газет, заявили в Варшаве - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 04.05.2023 (обновлено: 13:07 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869613879.html
Украина не может постоянно быть на первых полосах газет, заявили в Варшаве
Украина не может постоянно быть на первых полосах газет, заявили в Варшаве - РИА Новости, 04.05.2023
Украина не может постоянно быть на первых полосах газет, заявили в Варшаве
Ситуация на Украине не может постоянно находиться на первых полосах газет, заявил в эфире телеканала Polsat глава бюро международной политики канцелярии... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:00
2023-05-04T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
марчин пшидач
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине не может постоянно находиться на первых полосах газет, заявил в эфире телеканала Polsat глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. В программе речь шла о целях и причинах поездки президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию, а также запланированного на четверг его визита в Нидерланды. "Где-то на Западе эта информация (о происходящем на Украине. — Прим. ред.) умалчивалась, однако вопросы безопасности должны быть высоко в списке приоритетов", — сказал Пшидач, отметив при этом, что "не должно быть так, что на первых полосах газет весь год будет ситуация на Украине". При этом представитель канцелярии польского президента считает, что Зеленский совершает заграничные поездки для того, "чтобы подогреть" тему. "Она очень важна, и меня не удивляет президент Зеленский, который ездит, чтобы подогреть эту тему", — отметил он.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html
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в мире, украина, польша, марчин пшидач, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Марчин Пшидач, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина не может постоянно быть на первых полосах газет, заявили в Варшаве

Канцелярия президента Польши Дуды: Украина не может постоянно быть на первых полосах газет

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине не может постоянно находиться на первых полосах газет, заявил в эфире телеканала Polsat глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.
В программе речь шла о целях и причинах поездки президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию, а также запланированного на четверг его визита в Нидерланды.
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"Где-то на Западе эта информация (о происходящем на Украине. — Прим. ред.) умалчивалась, однако вопросы безопасности должны быть высоко в списке приоритетов", — сказал Пшидач, отметив при этом, что "не должно быть так, что на первых полосах газет весь год будет ситуация на Украине".
При этом представитель канцелярии польского президента считает, что Зеленский совершает заграничные поездки для того, "чтобы подогреть" тему.
"Она очень важна, и меня не удивляет президент Зеленский, который ездит, чтобы подогреть эту тему", — отметил он.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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