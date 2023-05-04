https://ria.ru/20230504/ukraina-1869602698.html

СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей

СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей - РИА Новости, 04.05.2023

СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей

Украина не принесла извинений за оскорбление более миллиарда индуистов, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:29

2023-05-04T11:29

2023-05-04T12:00

в мире

украина

индия

нью-дели

брикс

вооруженные силы украины

мэрилин монро

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина не принесла извинений за оскорбление более миллиарда индуистов, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.В материале речь идет о выходке Министерства обороны Украины, которое опубликовало в соцсетях изображение богини Кали в образе Мэрилин Монро с поднимающейся в воздух юбкой. Это испортило и без того шаткие отношения Киева и Нью-Дели, указывает обозреватель.Он также заметил, что Украина пытается настроить Индию против России, постоянно упрекая страну за нейтральную позицию в украинском конфликте, а также за отказ от экономического давления на Кремль."Киев хочет отвратить Нью-Дели от Москвы, пытаясь свести на нет десятилетия плодотворных и давних отношений, но в то же время власти страны проявляют неуважение к одной из самых почитаемых фигур индуизма", — заключил автор.В начале недели украинское оборонное ведомство опубликовало две фотографии, на одной из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой — карикатура на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Представители Минобороны Украины подписали публикацию словами "произведение искусства". Через некоторое время министерство удалило свою публикацию.

https://ria.ru/20230502/neft-1869118312.html

https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, индия, нью-дели, брикс, вооруженные силы украины, мэрилин монро