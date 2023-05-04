СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей
infoBRICS: Украина вызвала ярость миллиарда индусов оскорблением богини Кали
Вид на Джама Масджид в Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина не принесла извинений за оскорбление более миллиарда индуистов, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
В материале речь идет о выходке Министерства обороны Украины, которое опубликовало в соцсетях изображение богини Кали в образе Мэрилин Монро с поднимающейся в воздух юбкой. Это испортило и без того шаткие отношения Киева и Нью-Дели, указывает обозреватель.
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"Более миллиарда индусов по всему миру были глубоко возмущены после того, как Министерство обороны Украины опубликовало фотографию, оскорбляющую индуистскую богиню Кали. <...> Учитывая, что репутация Украины в Индии уже запятнана, последний инцидент только усилил враждебное отношение к стране", — возмутился Адель.
Он также заметил, что Украина пытается настроить Индию против России, постоянно упрекая страну за нейтральную позицию в украинском конфликте, а также за отказ от экономического давления на Кремль.
"Киев хочет отвратить Нью-Дели от Москвы, пытаясь свести на нет десятилетия плодотворных и давних отношений, но в то же время власти страны проявляют неуважение к одной из самых почитаемых фигур индуизма", — заключил автор.
В начале недели украинское оборонное ведомство опубликовало две фотографии, на одной из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой — карикатура на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Представители Минобороны Украины подписали публикацию словами "произведение искусства". Через некоторое время министерство удалило свою публикацию.