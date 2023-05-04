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СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей - РИА Новости, 04.05.2023
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11:29 04.05.2023 (обновлено: 12:00 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869602698.html
СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей
СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей - РИА Новости, 04.05.2023
СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей
Украина не принесла извинений за оскорбление более миллиарда индуистов, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:29
2023-05-04T12:00
в мире
украина
индия
нью-дели
брикс
вооруженные силы украины
мэрилин монро
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина не принесла извинений за оскорбление более миллиарда индуистов, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.В материале речь идет о выходке Министерства обороны Украины, которое опубликовало в соцсетях изображение богини Кали в образе Мэрилин Монро с поднимающейся в воздух юбкой. Это испортило и без того шаткие отношения Киева и Нью-Дели, указывает обозреватель.Он также заметил, что Украина пытается настроить Индию против России, постоянно упрекая страну за нейтральную позицию в украинском конфликте, а также за отказ от экономического давления на Кремль."Киев хочет отвратить Нью-Дели от Москвы, пытаясь свести на нет десятилетия плодотворных и давних отношений, но в то же время власти страны проявляют неуважение к одной из самых почитаемых фигур индуизма", — заключил автор.В начале недели украинское оборонное ведомство опубликовало две фотографии, на одной из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой — карикатура на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Представители Минобороны Украины подписали публикацию словами "произведение искусства". Через некоторое время министерство удалило свою публикацию.
https://ria.ru/20230502/neft-1869118312.html
https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html
украина
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в мире, украина, индия, нью-дели, брикс, вооруженные силы украины, мэрилин монро
В мире, Украина, Индия, Нью-Дели, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Мэрилин Монро
СМИ: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей

infoBRICS: Украина вызвала ярость миллиарда индусов оскорблением богини Кали

© AFP 2023 / PRAKASH SINGHВид на Джама Масджид в Нью-Дели
Вид на Джама Масджид в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / PRAKASH SINGH
Вид на Джама Масджид в Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина не принесла извинений за оскорбление более миллиарда индуистов, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
В материале речь идет о выходке Министерства обороны Украины, которое опубликовало в соцсетях изображение богини Кали в образе Мэрилин Монро с поднимающейся в воздух юбкой. Это испортило и без того шаткие отношения Киева и Нью-Дели, указывает обозреватель.
«
"Более миллиарда индусов по всему миру были глубоко возмущены после того, как Министерство обороны Украины опубликовало фотографию, оскорбляющую индуистскую богиню Кали. <...> Учитывая, что репутация Украины в Индии уже запятнана, последний инцидент только усилил враждебное отношение к стране", — возмутился Адель.
Он также заметил, что Украина пытается настроить Индию против России, постоянно упрекая страну за нейтральную позицию в украинском конфликте, а также за отказ от экономического давления на Кремль.
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"Киев хочет отвратить Нью-Дели от Москвы, пытаясь свести на нет десятилетия плодотворных и давних отношений, но в то же время власти страны проявляют неуважение к одной из самых почитаемых фигур индуизма", — заключил автор.
В начале недели украинское оборонное ведомство опубликовало две фотографии, на одной из которых изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте, а на другой — карикатура на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Представители Минобороны Украины подписали публикацию словами "произведение искусства". Через некоторое время министерство удалило свою публикацию.
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В миреУкраинаИндияНью-ДелиБРИКСВооруженные силы УкраиныМэрилин Монро
 
 
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