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Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 04.05.2023 (обновлено: 10:47 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869585851.html
Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль
Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль
Сирия решительно осуждает украинскую атаку беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщается в заявлении сирийского МИД. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:36
2023-05-04T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
россия
украина
мид сирии
ситуация в днр и лнр
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КАИР, 4 мая - РИА Новости. Сирия решительно осуждает украинскую атаку беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщается в заявлении сирийского МИД.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю."Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединенные Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением", - говорится в заявлении МИД Сирии в Twitter. В заявлении также отмечается, что Сирия "поддерживает право России на самооборону в случае подобных опасных террористических атак".
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сирия, Россия, Украина, МИД Сирии, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль

МИД Сирии назвал украинскую атаку беспилотниками на Кремль террористическим актом

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 4 мая - РИА Новости. Сирия решительно осуждает украинскую атаку беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщается в заявлении сирийского МИД.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
"Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединенные Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением", - говорится в заявлении МИД Сирии в Twitter. В заявлении также отмечается, что Сирия "поддерживает право России на самооборону в случае подобных опасных террористических атак".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСирияРоссияУкраинаМИД СирииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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