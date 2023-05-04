https://ria.ru/20230504/ukraina-1869585851.html
Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль
Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль
Сирия решительно осуждает украинскую атаку беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщается в заявлении сирийского МИД. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:36
2023-05-04T10:36
2023-05-04T10:47
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КАИР, 4 мая - РИА Новости. Сирия решительно осуждает украинскую атаку беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщается в заявлении сирийского МИД.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю."Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединенные Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением", - говорится в заявлении МИД Сирии в Twitter. В заявлении также отмечается, что Сирия "поддерживает право России на самооборону в случае подобных опасных террористических атак".
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, россия, украина, мид сирии, ситуация в днр и лнр
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Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль
МИД Сирии назвал украинскую атаку беспилотниками на Кремль террористическим актом