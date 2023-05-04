https://ria.ru/20230504/ukraina-1869585851.html

Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль

Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль

Сирия решительно осуждает украинскую атаку беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщается в заявлении сирийского МИД. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:36

2023-05-04T10:36

2023-05-04T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

сирия

россия

украина

мид сирии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938475_0:48:3470:2000_1920x0_80_0_0_c23202dc45f65cc476cbb5a1ddab8a59.jpg

КАИР, 4 мая - РИА Новости. Сирия решительно осуждает украинскую атаку беспилотниками на Кремль и считает это терактом, сообщается в заявлении сирийского МИД.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю."Сирия решительно осуждает совершение украинским режимом, которым управляют Соединенные Штаты и их союзники, атаки на Кремль с помощью беспилотников и считает это терактом и глупым поведением", - говорится в заявлении МИД Сирии в Twitter. В заявлении также отмечается, что Сирия "поддерживает право России на самооборону в случае подобных опасных террористических атак".

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

сирия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, россия, украина, мид сирии, ситуация в днр и лнр