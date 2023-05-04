https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869766800.html
На Кубани арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве аниматоров
На Кубани арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве аниматоров - РИА Новости, 04.05.2023
На Кубани арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве аниматоров
Третий подозреваемый по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае арестован до 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:26
2023-05-04T19:26
2023-05-04T19:26
происшествия
выселковский район
краснодарский край
россия
убийство
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КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Третий подозреваемый по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае арестован до 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В четверг суд избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве аниматоров - 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко: Татасян и Двойников заключены под стражу до 30 июня. "Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в убийстве аниматоров в Выселковском районе. Кеворкьян заключен под стражу на срок один месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении. По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, а затем убили молодых людей, сокрыв их тела, а также сожгли машину мужчины. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений. Демьян Кеворкьян был уже осужден в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани.
https://ria.ru/20230502/propavshie-1869156479.html
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РИА Новости
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происшествия, выселковский район, краснодарский край, россия, убийство
Происшествия, Выселковский район, Краснодарский край, Россия, Убийство
На Кубани арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве аниматоров
На Кубани арестовали до 30 июня третьего фигуранта дела об убийстве аниматоров на трассе
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости.
Третий подозреваемый по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае арестован до 30 июня, сообщили в объединенной пресс-службе
судов Краснодарского края.
В четверг суд избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве аниматоров - 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко: Татасян и Двойников заключены под стражу до 30 июня.
Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани
"Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в убийстве аниматоров в Выселковском районе
. Кеворкьян заключен под стражу на срок один месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в минувшую пятницу трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет напали на молодых людей на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Фигуранты забрали деньги и банковские карты потерпевших, в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов более 180 тысяч рублей, а затем убили молодых людей, сокрыв их тела, а также сожгли машину мужчины. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений.
Демьян Кеворкьян был уже осужден в 2016 году за создание вооруженной банды, участники которой занимались разбоем и нападением на людей на автодороге Кубани.
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