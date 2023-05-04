Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 04.05.2023 (обновлено: 13:58 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869627997.html
В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя
В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя - РИА Новости, 04.05.2023
В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четырех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в расстреле 12 мирных жителей в Мариуполе,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:43
2023-05-04T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
мариуполь
генеральная прокуратура рф
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четырех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в расстреле 12 мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале российского надзорного ведомства."В прокуратуре Донецкой Народной Республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины", — говорится в публикации.Материалы направлены в Верховный суд ДНР. Среди фигурантов процесса командир топогеодезического отделения батареи управления и артиллерийской разведки Сергей Балицкий, начальник радиолокационного взвода Владимир Кучеренко, начальник взвода звукометрической разведки Дмитрий Латышев и звукометрист-радиотелефонист взвода Евгений Якубенко. По версии следствия, с 6 по 15 марта 2022 года обвиняемые на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича стреляли в 14 мирных жителей. От полученных ранений 12 из них скончались на месте преступления, двоим удалось укрыться. Они обвиняются по части 1 статьи 356 российского УК ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти"), части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти").
https://ria.ru/20230426/sud-1867893800.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Генеральная прокуратура РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд дело украинских морпехов, убивших 12 жителей Мариуполя

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четырех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в расстреле 12 мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале российского надзорного ведомства.
"В прокуратуре Донецкой Народной Республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины", — говорится в публикации.
Материалы направлены в Верховный суд ДНР. Среди фигурантов процесса командир топогеодезического отделения батареи управления и артиллерийской разведки Сергей Балицкий, начальник радиолокационного взвода Владимир Кучеренко, начальник взвода звукометрической разведки Дмитрий Латышев и звукометрист-радиотелефонист взвода Евгений Якубенко.
По версии следствия, с 6 по 15 марта 2022 года обвиняемые на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича стреляли в 14 мирных жителей. От полученных ранений 12 из них скончались на месте преступления, двоим удалось укрыться.
Они обвиняются по части 1 статьи 356 российского УК ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти"), части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти").
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В ДНР военный ВСУ пойдет под суд за убийство мирных жителей Мариуполя
26 апреля, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольГенеральная прокуратура РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала