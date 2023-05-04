https://ria.ru/20230504/ubiystvo-1869627997.html

В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя

В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя - РИА Новости, 04.05.2023

В ДНР будут судить украинских морпехов, застреливших 12 жителей Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четырех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в расстреле 12 мирных жителей в Мариуполе,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:43

2023-05-04T12:43

2023-05-04T13:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

мариуполь

генеральная прокуратура рф

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четырех украинских морских пехотинцев, обвиняемых в расстреле 12 мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале российского надзорного ведомства."В прокуратуре Донецкой Народной Республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины", — говорится в публикации.Материалы направлены в Верховный суд ДНР. Среди фигурантов процесса командир топогеодезического отделения батареи управления и артиллерийской разведки Сергей Балицкий, начальник радиолокационного взвода Владимир Кучеренко, начальник взвода звукометрической разведки Дмитрий Латышев и звукометрист-радиотелефонист взвода Евгений Якубенко. По версии следствия, с 6 по 15 марта 2022 года обвиняемые на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича стреляли в 14 мирных жителей. От полученных ранений 12 из них скончались на месте преступления, двоим удалось укрыться. Они обвиняются по части 1 статьи 356 российского УК ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти"), части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти").

https://ria.ru/20230426/sud-1867893800.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр