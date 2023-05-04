https://ria.ru/20230504/trevoga-1869536264.html

В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили тревогу

В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили тревогу - РИА Новости, 04.05.2023

В Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T00:46

2023-05-04T00:46

2023-05-04T00:47

специальная военная операция на украине

кировоградская область

вооруженные силы рф

украина

полтавская область

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога была объявлена в 23.27 в Полтавской области, а минутой позже - в Кировоградской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230503/trevoga-1869503478.html

кировоградская область

украина

полтавская область

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кировоградская область, вооруженные силы рф, украина, полтавская область, в мире