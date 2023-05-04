В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР
В украинском Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР
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Городской совет украинского города Кропивницкий. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В украинском Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР, сообщили в четверг в горсовете.
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"С карты Кропивницкого исчезли еще 24 названия улиц и переулков, связанных с Россией или историей коммунистического движения", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Отмечается, что решение было принято в четверг на очередном заседании горсовета.
Так, Большую Пермскую улицу переименовали в Европейский проспект, Белгородскую улицу переименовали в честь педагога и языковеда Василия Харциева, улица Добролюбова теперь называется в честь украинского поэта Василия Симоненко, а улица Маяковского - в честь Мориса Подолофа, уроженца Кропивницкого, который стал первым президентом Национальной баскетбольной ассоциации в США. Дагестанский переулок переименовали в переулок Костя Оверченко, еще одного выходца Кропивницкого, выдающегося деятеля украинской диаспоры в Латвии.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.