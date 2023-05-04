https://ria.ru/20230504/toponimy-1869745233.html

В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР

В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 04.05.2023

В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР

В украинском Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР, сообщили в четверг в горсовете. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:11

2023-05-04T18:11

2023-05-04T18:11

россия

украина

ссср

сергей лавров

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В украинском Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР, сообщили в четверг в горсовете. Так, Большую Пермскую улицу переименовали в Европейский проспект, Белгородскую улицу переименовали в честь педагога и языковеда Василия Харциева, улица Добролюбова теперь называется в честь украинского поэта Василия Симоненко, а улица Маяковского - в честь Мориса Подолофа, уроженца Кропивницкого, который стал первым президентом Национальной баскетбольной ассоциации в США. Дагестанский переулок переименовали в переулок Костя Оверченко, еще одного выходца Кропивницкого, выдающегося деятеля украинской диаспоры в Латвии. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230503/snos-1869407886.html

россия

украина

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россия, украина, ссср, сергей лавров