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В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 04.05.2023
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18:11 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/toponimy-1869745233.html
В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР
В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 04.05.2023
В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР
В украинском Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР, сообщили в четверг в горсовете. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:11
2023-05-04T18:11
россия
украина
ссср
сергей лавров
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В украинском Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР, сообщили в четверг в горсовете. Так, Большую Пермскую улицу переименовали в Европейский проспект, Белгородскую улицу переименовали в честь педагога и языковеда Василия Харциева, улица Добролюбова теперь называется в честь украинского поэта Василия Симоненко, а улица Маяковского - в честь Мориса Подолофа, уроженца Кропивницкого, который стал первым президентом Национальной баскетбольной ассоциации в США. Дагестанский переулок переименовали в переулок Костя Оверченко, еще одного выходца Кропивницкого, выдающегося деятеля украинской диаспоры в Латвии. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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россия, украина, ссср, сергей лавров
Россия, Украина, СССР, Сергей Лавров
В Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР

В украинском Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР

CC BY-SA 4.0 / Evan 29 / Городской совет украинского города Кропивницкий
Городской совет украинского города Кропивницкий - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Evan 29 /
Городской совет украинского города Кропивницкий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В украинском Кропивницком переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР, сообщили в четверг в горсовете.
«
"С карты Кропивницкого исчезли еще 24 названия улиц и переулков, связанных с Россией или историей коммунистического движения", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Отмечается, что решение было принято в четверг на очередном заседании горсовета.
Так, Большую Пермскую улицу переименовали в Европейский проспект, Белгородскую улицу переименовали в честь педагога и языковеда Василия Харциева, улица Добролюбова теперь называется в честь украинского поэта Василия Симоненко, а улица Маяковского - в честь Мориса Подолофа, уроженца Кропивницкого, который стал первым президентом Национальной баскетбольной ассоциации в США. Дагестанский переулок переименовали в переулок Костя Оверченко, еще одного выходца Кропивницкого, выдающегося деятеля украинской диаспоры в Латвии.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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