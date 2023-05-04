https://ria.ru/20230504/tof-1869547694.html
"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"
"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника" - РИА Новости, 04.05.2023
"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"
Десантный корабль условного противника уничтожили расчеты БРК "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе тренировки на курильском острове Парамушир, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:00
2023-05-04T06:00
2023-05-04T06:00
парамушир
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курильские острова
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая – РИА Новости. Десантный корабль условного противника уничтожили расчеты БРК "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе тренировки на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. По замыслу мероприятия корабль условного противника приблизился к территориальным водам РФ для последующей высадки морского десанта на один из Курильских островов. Ракетчики своевременно обнаружили морскую цель и приступили к слежению за надводной обстановкой. Убедившись в агрессивных намерениях со стороны десантного корабля условного противника расчеты БРК "Бастион" отработали полный алгоритм выполнения ракетной стрельбы уничтожив надводную цель. "Вражеский" корабль на тренировке был сымитирован электронным способом. Фактических пусков ракет не производилось", - уточняет пресс-служба ВВО.
https://ria.ru/20230504/tof-1869543997.html
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парамушир, россия, курильские острова, безопасность
Парамушир, Россия, Курильские острова, Безопасность
"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"
БРК "Бастион" Тихоокеанского флота уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"