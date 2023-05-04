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"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника" - РИА Новости, 04.05.2023
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06:00 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/tof-1869547694.html
"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"
"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника" - РИА Новости, 04.05.2023
"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"
Десантный корабль условного противника уничтожили расчеты БРК "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе тренировки на курильском острове Парамушир, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:00
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парамушир
россия
курильские острова
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая – РИА Новости. Десантный корабль условного противника уничтожили расчеты БРК "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе тренировки на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. По замыслу мероприятия корабль условного противника приблизился к территориальным водам РФ для последующей высадки морского десанта на один из Курильских островов. Ракетчики своевременно обнаружили морскую цель и приступили к слежению за надводной обстановкой. Убедившись в агрессивных намерениях со стороны десантного корабля условного противника расчеты БРК "Бастион" отработали полный алгоритм выполнения ракетной стрельбы уничтожив надводную цель. "Вражеский" корабль на тренировке был сымитирован электронным способом. Фактических пусков ракет не производилось", - уточняет пресс-служба ВВО.
https://ria.ru/20230504/tof-1869543997.html
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парамушир, россия, курильские острова, безопасность
Парамушир, Россия, Курильские острова, Безопасность
"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"

БРК "Бастион" Тихоокеанского флота уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБереговой ракетный комплекс "Бастион" ТОФ
Береговой ракетный комплекс Бастион ТОФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Береговой ракетный комплекс "Бастион" ТОФ. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая – РИА Новости. Десантный корабль условного противника уничтожили расчеты БРК "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе тренировки на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«
"На острове Парамушир Курильской гряды расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота уничтожили десантный корабль условного противника в рамках плановой тренировки", - говорится в сообщении ведомства.
По замыслу мероприятия корабль условного противника приблизился к территориальным водам РФ для последующей высадки морского десанта на один из Курильских островов. Ракетчики своевременно обнаружили морскую цель и приступили к слежению за надводной обстановкой. Убедившись в агрессивных намерениях со стороны десантного корабля условного противника расчеты БРК "Бастион" отработали полный алгоритм выполнения ракетной стрельбы уничтожив надводную цель.
"Вражеский" корабль на тренировке был сымитирован электронным способом. Фактических пусков ракет не производилось", - уточняет пресс-служба ВВО.
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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03:58
 
ПарамуширРоссияКурильские островаБезопасность
 
 
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