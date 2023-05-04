https://ria.ru/20230504/tof-1869543997.html

Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника"

Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника" - РИА Новости, 04.05.2023

Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника"

Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе учений в заливе Петра Великого обнаружили и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:58

2023-05-04T03:58

2023-05-04T05:35

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе учений в заливе Петра Великого обнаружили и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.На первом этапе учений сформировали две корабельные поисково-ударные группы. В одной — малые противолодочные корабли "Советская гавань" и "Кореец", в другой — "МПК-82" и "МПК-221". Каждой группе назначен свой сектор учебно-боевой работы. "Морякам-противолодочникам активно противодействовал экипаж дизель-электрической подводной лодки флота, которая имитировала "вражескую" субмарину. Перед подводниками стояла задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить корабли ТОФ. Одна группа отработала задачи по поиску подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем вертолёта морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ, вторая корабельная группа в ходе данных мероприятий применила корабельное противолодочное оружие", - говорится в сообщении.Подводная лодка "противника" обнаружена с помощью гидроакустических комплексов и "уничтожена" минно-торпедным вооружением.

https://ria.ru/20230503/ucheniya-1869320103.html

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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность