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Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника" - РИА Новости, 04.05.2023
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03:58 04.05.2023 (обновлено: 05:35 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/tof-1869543997.html
Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника"
Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника" - РИА Новости, 04.05.2023
Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника"
Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе учений в заливе Петра Великого обнаружили и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:58
2023-05-04T05:35
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе учений в заливе Петра Великого обнаружили и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.На первом этапе учений сформировали две корабельные поисково-ударные группы. В одной — малые противолодочные корабли "Советская гавань" и "Кореец", в другой — "МПК-82" и "МПК-221". Каждой группе назначен свой сектор учебно-боевой работы. "Морякам-противолодочникам активно противодействовал экипаж дизель-электрической подводной лодки флота, которая имитировала "вражескую" субмарину. Перед подводниками стояла задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить корабли ТОФ. Одна группа отработала задачи по поиску подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем вертолёта морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ, вторая корабельная группа в ходе данных мероприятий применила корабельное противолодочное оружие", - говорится в сообщении.Подводная лодка "противника" обнаружена с помощью гидроакустических комплексов и "уничтожена" минно-торпедным вооружением.
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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корабли ТОФ уничтожили в заливе Петра Великого субмарину "противника"

Корабли ТОФ на учениях в заливе Петра Великого уничтожили субмарину "противника"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения Тихоокеанского флота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе учений в заливе Петра Великого обнаружили и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.
На первом этапе учений сформировали две корабельные поисково-ударные группы. В одной — малые противолодочные корабли "Советская гавань" и "Кореец", в другой — "МПК-82" и "МПК-221". Каждой группе назначен свой сектор учебно-боевой работы.
"Морякам-противолодочникам активно противодействовал экипаж дизель-электрической подводной лодки флота, которая имитировала "вражескую" субмарину. Перед подводниками стояла задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить корабли ТОФ. Одна группа отработала задачи по поиску подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем вертолёта морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ, вторая корабельная группа в ходе данных мероприятий применила корабельное противолодочное оружие", - говорится в сообщении.
Подводная лодка "противника" обнаружена с помощью гидроакустических комплексов и "уничтожена" минно-торпедным вооружением.
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