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Путин давно призывал Запад не кормить с руки терроризм, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023
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12:53 04.05.2023 (обновлено: 18:41 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/terrorizm-1869630758.html
Путин давно призывал Запад не кормить с руки терроризм, заявил Песков
Путин давно призывал Запад не кормить с руки терроризм, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023
Путин давно призывал Запад не кормить с руки терроризм, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о попытке атаки Кремля беспилотниками, сравнил эту ситуацию с началом двухтысячных годов, когда Владимир... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:53
2023-05-04T18:41
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о попытке атаки Кремля беспилотниками, сравнил эту ситуацию с началом двухтысячных годов, когда Владимир Путин призывал Запад не кормить с руки международных террористов - те не послушались, и последовали трагедии. "Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма. Случилось много трагедий. Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю", - добавил представитель Кремля. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Путин давно призывал Запад не кормить с руки терроризм, заявил Песков

Песков: Путин давно призывал Запад не кормить с руки международный терроризм

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 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о попытке атаки Кремля беспилотниками, сравнил эту ситуацию с началом двухтысячных годов, когда Владимир Путин призывал Запад не кормить с руки международных террористов - те не послушались, и последовали трагедии.
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"В начале двухтысячных годов, когда мы воевали с международным терроризмом в Чеченской республике, президент Путин неоднократно настоятельно обращался к западному сообществу и призывал их не кормить с руки международных террористов. Потому что рано или поздно они ударят по вам, говорил тогда президент Путин", - сказал Песков журналистам.
"Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма. Случилось много трагедий. Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю", - добавил представитель Кремля.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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