https://ria.ru/20230504/terrorizm-1869630758.html

Путин давно призывал Запад не кормить с руки терроризм, заявил Песков

Путин давно призывал Запад не кормить с руки терроризм, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023

Путин давно призывал Запад не кормить с руки терроризм, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о попытке атаки Кремля беспилотниками, сравнил эту ситуацию с началом двухтысячных годов, когда Владимир... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:53

2023-05-04T12:53

2023-05-04T18:41

россия

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о попытке атаки Кремля беспилотниками, сравнил эту ситуацию с началом двухтысячных годов, когда Владимир Путин призывал Запад не кормить с руки международных террористов - те не послушались, и последовали трагедии. "Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма. Случилось много трагедий. Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю", - добавил представитель Кремля. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230428/zakon-1868502429.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), в мире