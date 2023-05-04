https://ria.ru/20230504/terakt-1869631043.html
Россия знает об участии США в атаке беспилотников на Кремль, заявил Песков
Россия знает об участии США в атаке беспилотников на Кремль, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023
Россия знает об участии США в атаке беспилотников на Кремль, заявил Песков
Данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина получает российская спецслужба, очень важно, чтобы в РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:53
2023-05-04T12:53
2023-05-04T13:07
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политика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина получает российская спецслужба, очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль. "Это те данные, которыми мы располагаем. Те данные, которые получает наша специальная служба", - сказал Песков журналистам на вопрос, какие есть основания полагать, что за терактом с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина стоит Украина и США. Он также ответил на уточняющий вопрос, не раскрываются ли пока эти данные: "Нет. Вы понимаете, что, собственно, раскрывается лишь малая толика из этих данных". Пресс-секретарь главы государства также добавил, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что Россия знает об участии США в совершённом теракте. "И понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте", - заключил Песков.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869625865.html
https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, политика
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Политика
Россия знает об участии США в атаке беспилотников на Кремль, заявил Песков
Песков: США должны понимать, насколько опасно участие в атаке беспилотников на Кремль