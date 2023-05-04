https://ria.ru/20230504/terakt-1869631043.html

Россия знает об участии США в атаке беспилотников на Кремль, заявил Песков

Россия знает об участии США в атаке беспилотников на Кремль, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2023

Россия знает об участии США в атаке беспилотников на Кремль, заявил Песков

Данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина получает российская спецслужба, очень важно, чтобы в РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:53

2023-05-04T12:53

2023-05-04T13:07

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дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина получает российская спецслужба, очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Украины за попытку атаки дронами на Кремль. "Это те данные, которыми мы располагаем. Те данные, которые получает наша специальная служба", - сказал Песков журналистам на вопрос, какие есть основания полагать, что за терактом с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина стоит Украина и США. Он также ответил на уточняющий вопрос, не раскрываются ли пока эти данные: "Нет. Вы понимаете, что, собственно, раскрывается лишь малая толика из этих данных". Пресс-секретарь главы государства также добавил, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что Россия знает об участии США в совершённом теракте. "И понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869625865.html

https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, политика