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В Мордовии нашли тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 04.05.2023
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11:55 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/taynik-1869612441.html
В Мордовии нашли тайник с оружием и боеприпасами
В Мордовии нашли тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 04.05.2023
В Мордовии нашли тайник с оружием и боеприпасами
Место хранения оружия и боеприпасов обнаружено в Мордовии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:55
2023-05-04T11:55
происшествия
россия
зубово-полянский район
республика мордовия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Место хранения оружия и боеприпасов обнаружено в Мордовии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике. "Тайник был оборудован в заброшенном ангаре в селе Сосновка Зубово-Полянского района. По предварительным данным, он был создан одним из преступных сообществ Саранска. В схроне обнаружены 1 обрез, 1 пистолет "Вальтер", 1 револьвер (с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами), 3 гранаты РГД-33, 350 граммов тротила, 1 взрыватель, более 1500 патронов различного калибра", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспертиза признала изъятое оружие боевым и пригодным для использования. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Сейчас устанавливаются причастные к созданию тайника.
https://ria.ru/20230417/skhron-1865745341.html
россия
зубово-полянский район
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происшествия, россия, зубово-полянский район, республика мордовия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мордовии нашли тайник с оружием и боеприпасами

ФСБ обнаружила и изъяла в Мордовии тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Место хранения оружия и боеприпасов обнаружено в Мордовии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.
"Тайник был оборудован в заброшенном ангаре в селе Сосновка Зубово-Полянского района. По предварительным данным, он был создан одним из преступных сообществ Саранска. В схроне обнаружены 1 обрез, 1 пистолет "Вальтер", 1 револьвер (с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами), 3 гранаты РГД-33, 350 граммов тротила, 1 взрыватель, более 1500 патронов различного калибра", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспертиза признала изъятое оружие боевым и пригодным для использования.
Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Сейчас устанавливаются причастные к созданию тайника.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Бердянске нашли схрон с экспансивными патронами НАТО
17 апреля, 10:24
 
ПроисшествияРоссияЗубово-Полянский районРеспублика МордовияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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