https://ria.ru/20230504/taynik-1869612441.html

В Мордовии нашли тайник с оружием и боеприпасами

В Мордовии нашли тайник с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 04.05.2023

В Мордовии нашли тайник с оружием и боеприпасами

Место хранения оружия и боеприпасов обнаружено в Мордовии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:55

2023-05-04T11:55

2023-05-04T11:55

происшествия

россия

зубово-полянский район

республика мордовия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Место хранения оружия и боеприпасов обнаружено в Мордовии, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике. "Тайник был оборудован в заброшенном ангаре в селе Сосновка Зубово-Полянского района. По предварительным данным, он был создан одним из преступных сообществ Саранска. В схроне обнаружены 1 обрез, 1 пистолет "Вальтер", 1 револьвер (с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами), 3 гранаты РГД-33, 350 граммов тротила, 1 взрыватель, более 1500 патронов различного калибра", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспертиза признала изъятое оружие боевым и пригодным для использования. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Сейчас устанавливаются причастные к созданию тайника.

https://ria.ru/20230417/skhron-1865745341.html

россия

зубово-полянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, зубово-полянский район, республика мордовия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)