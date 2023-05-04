https://ria.ru/20230504/tarif-1869569181.html
В правительстве прокомментировали рост тарифов на передачу электроэнергии
В правительстве прокомментировали рост тарифов на передачу электроэнергии - РИА Новости, 04.05.2023
В правительстве прокомментировали рост тарифов на передачу электроэнергии
Увеличение с мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети не затрагивает население, заявил министр энергетики Николай... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:48
2023-05-04T09:48
2023-05-04T10:39
экономика
николай шульгинов
россети
россия
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая — РИА Новости. Увеличение с мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети не затрагивает население, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки. Он назвал это разовой мерой, которая коснется только тарифа "Федеральной сетевой компании — Россети".Правительство в понедельник распорядилось увеличить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) с 1 мая до 31 декабря на 6,3 процента. В Федеральной антимонопольной службе затем сообщили, что увеличение связано с реализацией инвестиционной программы в сетевом комплексе. Тарифы на передачу уже индексировались в 2022 году: с 1 июля на пять процентов и с 1 декабря еще на 11,5 процента. В "Россетях" пояснили, что индексация тарифа связана с необходимостью финансирования масштабных инфраструктурных проектов, включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай шульгинов, россети, россия
Экономика, Николай Шульгинов, Россети, Россия
В правительстве прокомментировали рост тарифов на передачу электроэнергии
Министр Шульгинов назвал повышение тарифов на передачу электроэнергии разовой мерой
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая — РИА Новости. Увеличение с мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети не затрагивает население, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.
Он назвал это разовой мерой, которая коснется только тарифа "Федеральной сетевой компании — Россети".
«
"В остальном изменения тарифов будут происходить в установленные сроки в соответствии с параметрами, заложенными в прогнозы социально-экономического развития", — сказал министр.
Правительство в понедельник распорядилось увеличить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) с 1 мая до 31 декабря на 6,3 процента.
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В Федеральной антимонопольной службе затем сообщили, что увеличение связано с реализацией инвестиционной программы в сетевом комплексе. Тарифы на передачу уже индексировались в 2022 году: с 1 июля на пять процентов и с 1 декабря еще на 11,5 процента.
В "Россетях
" пояснили, что индексация тарифа связана с необходимостью финансирования масштабных инфраструктурных проектов, включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах
2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.
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