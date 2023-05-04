https://ria.ru/20230504/tarif-1869569181.html

В правительстве прокомментировали рост тарифов на передачу электроэнергии

В правительстве прокомментировали рост тарифов на передачу электроэнергии - РИА Новости, 04.05.2023

В правительстве прокомментировали рост тарифов на передачу электроэнергии

Увеличение с мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети не затрагивает население, заявил министр энергетики Николай... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:48

2023-05-04T09:48

2023-05-04T10:39

экономика

николай шульгинов

россети

россия

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая — РИА Новости. Увеличение с мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети не затрагивает население, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки. Он назвал это разовой мерой, которая коснется только тарифа "Федеральной сетевой компании — Россети".Правительство в понедельник распорядилось увеличить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) с 1 мая до 31 декабря на 6,3 процента. В Федеральной антимонопольной службе затем сообщили, что увеличение связано с реализацией инвестиционной программы в сетевом комплексе. Тарифы на передачу уже индексировались в 2022 году: с 1 июля на пять процентов и с 1 декабря еще на 11,5 процента. В "Россетях" пояснили, что индексация тарифа связана с необходимостью финансирования масштабных инфраструктурных проектов, включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, николай шульгинов, россети, россия