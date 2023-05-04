Рейтинг@Mail.ru
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 04.05.2023 (обновлено: 09:18 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/sudan-1869557910.html
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев - РИА Новости, 04.05.2023
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан после начала вооруженных столкновений в соседней стране, заявил в интервью РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:09
2023-05-04T09:18
в мире
южный судан
судан
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b9153c2337a4619bba3a17c91767ae3c.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан после начала вооруженных столкновений в соседней стране, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел Южного Судана Денг Дау Денг.Ранее гендиректор Международной организации ООН по миграции (МОМ) Антониу Виторино заявил, что более 115 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, более 334 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами."Согласно статистике, которая была опубликована два дня назад, это число было около 16 тысяч, однако сейчас оно выросло приблизительно до 25 тысяч", - сказал Денг, отвечая на вопрос о числе суданских беженцев в Южном Судане.Он добавил, что на границе находятся 12 пунктов для приема лиц, прибывающих из Судана."Существуют четыре категории лиц, прибывающих из Судана: граждане Южного Судана, студенты, обучающиеся в различных университетах в Судане, граждане других стран Восточной Африки и суданские беженцы", - отметил и.о. главы южносуданского МИД.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html
https://ria.ru/20230503/sudan-1869348116.html
южный судан
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_9517def2825c2e53a6e03937eb21f375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южный судан, судан, столкновения в хартуме
В мире, Южный Судан, Судан, Столкновения в Хартуме
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев

Около 25 тысяч беженцев прибыли в Южный Судан с начала столкновений в Хартуме

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум
Дым в городе Хартум - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан после начала вооруженных столкновений в соседней стране, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел Южного Судана Денг Дау Денг.
Ранее гендиректор Международной организации ООН по миграции (МОМ) Антониу Виторино заявил, что более 115 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, более 334 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами.
"Согласно статистике, которая была опубликована два дня назад, это число было около 16 тысяч, однако сейчас оно выросло приблизительно до 25 тысяч", - сказал Денг, отвечая на вопрос о числе суданских беженцев в Южном Судане.
Он добавил, что на границе находятся 12 пунктов для приема лиц, прибывающих из Судана.
Российские военные эвакуируют более 200 человек из Судана. Кадр видео
Всех россиян, пожелавших уехать из Судана, эвакуировали
Вчера, 11:41
"Существуют четыре категории лиц, прибывающих из Судана: граждане Южного Судана, студенты, обучающиеся в различных университетах в Судане, граждане других стран Восточной Африки и суданские беженцы", - отметил и.о. главы южносуданского МИД.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи человек.
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Турция временно перенесет посольство из Хартума в Порт-Судан
Вчера, 11:08
 
В миреЮжный СуданСуданСтолкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала