https://ria.ru/20230504/sudan-1869557910.html

Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев

Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев - РИА Новости, 04.05.2023

Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев

Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан после начала вооруженных столкновений в соседней стране, заявил в интервью РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:09

2023-05-04T09:09

2023-05-04T09:18

в мире

южный судан

судан

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан после начала вооруженных столкновений в соседней стране, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел Южного Судана Денг Дау Денг.Ранее гендиректор Международной организации ООН по миграции (МОМ) Антониу Виторино заявил, что более 115 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, более 334 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами."Согласно статистике, которая была опубликована два дня назад, это число было около 16 тысяч, однако сейчас оно выросло приблизительно до 25 тысяч", - сказал Денг, отвечая на вопрос о числе суданских беженцев в Южном Судане.Он добавил, что на границе находятся 12 пунктов для приема лиц, прибывающих из Судана."Существуют четыре категории лиц, прибывающих из Судана: граждане Южного Судана, студенты, обучающиеся в различных университетах в Судане, граждане других стран Восточной Африки и суданские беженцы", - отметил и.о. главы южносуданского МИД.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html

https://ria.ru/20230503/sudan-1869348116.html

южный судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южный судан, судан, столкновения в хартуме