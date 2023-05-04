https://ria.ru/20230504/sudan-1869557910.html
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев - РИА Новости, 04.05.2023
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан после начала вооруженных столкновений в соседней стране, заявил в интервью РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:09
2023-05-04T09:09
2023-05-04T09:18
в мире
южный судан
судан
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан после начала вооруженных столкновений в соседней стране, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел Южного Судана Денг Дау Денг.Ранее гендиректор Международной организации ООН по миграции (МОМ) Антониу Виторино заявил, что более 115 тысяч человек выехали из Судана в соседние страны с начала конфликта, более 334 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами."Согласно статистике, которая была опубликована два дня назад, это число было около 16 тысяч, однако сейчас оно выросло приблизительно до 25 тысяч", - сказал Денг, отвечая на вопрос о числе суданских беженцев в Южном Судане.Он добавил, что на границе находятся 12 пунктов для приема лиц, прибывающих из Судана."Существуют четыре категории лиц, прибывающих из Судана: граждане Южного Судана, студенты, обучающиеся в различных университетах в Судане, граждане других стран Восточной Африки и суданские беженцы", - отметил и.о. главы южносуданского МИД.В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html
https://ria.ru/20230503/sudan-1869348116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южный судан, судан, столкновения в хартуме
В мире, Южный Судан, Судан, Столкновения в Хартуме
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев
Около 25 тысяч беженцев прибыли в Южный Судан с начала столкновений в Хартуме
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан после начала вооруженных столкновений в соседней стране, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел Южного Судана Денг Дау Денг.
Ранее гендиректор Международной организации ООН по миграции (МОМ) Антониу Виторино заявил, что более 115 тысяч человек выехали из Судана
в соседние страны с начала конфликта, более 334 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами.
"Согласно статистике, которая была опубликована два дня назад, это число было около 16 тысяч, однако сейчас оно выросло приблизительно до 25 тысяч", - сказал Денг, отвечая на вопрос о числе суданских беженцев в Южном Судане.
Он добавил, что на границе находятся 12 пунктов для приема лиц, прибывающих из Судана.
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"Существуют четыре категории лиц, прибывающих из Судана: граждане Южного Судана, студенты, обучающиеся в различных университетах в Судане, граждане других стран Восточной Африки и суданские беженцы", - отметил и.о. главы южносуданского МИД.
В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи человек.
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