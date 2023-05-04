https://ria.ru/20230504/stavka-1869546859.html

Эксперты оценили влияние возможного повышения ключевой ставки в России

Эксперты оценили влияние возможного повышения ключевой ставки в России - РИА Новости, 04.05.2023

Эксперты оценили влияние возможного повышения ключевой ставки в России

Возможное повышение ключевой ставки Банком России не окажет существенного влияния на рынок акций в этом году, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T05:35

2023-05-04T05:35

2023-05-04T05:36

россия

экономика

наталья мильчакова

василий карпунин

олег сыроваткин

центральный банк рф (цб рф)

бкс мир инвестиций

открытие инвестиции

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Возможное повышение ключевой ставки Банком России не окажет существенного влияния на рынок акций в этом году, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продолжает считать более вероятным повышение ключевой ставки в этом году, а не ее снижение. Председатель ЦБ отметила, что Банк России следит за тем, как его решения сказываются на уровне инфляции, который регулятор в 2024 году хочет удержать на отметке в 4%. На прошедшем заседании ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% уже в пятый раз подряд. Традиционно на фондовом рынке считается, что повышение ставки вызывает отток средств с рынка акций и, соответственно, снижение котировок. Во время повышения ставок обычно растут доходности к погашению у облигаций, в результате чего они становятся привлекательнее, чем акции, что должно компенсироваться соответствующим ростом потенциальной доходности акций, который достигается за счет падения их цены, объясняет начальник управления информационно-аналитического контента" БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. "На мой взгляд, умеренное повышение процентной ставки окажет малое влияние на рынок акций. Рынок облигаций уже учитывает более ястребиные ожидания, и поэтому какого-то значительного перетока из акций в облигации я не ожидаю", - говорит руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин также считает, что незначительная корректировка денежно-кредитной политики вряд ли повлияет на расстановку сил на рынке акций России. Серьезные же изменения ДКП могут произойти лишь вследствие какого-то шока, полагает аналитик. Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global отмечает, что изменения ключевой ставки влияют на рынок ОФЗ и корпоративных облигаций, однако на рынок акций подобные изменения, по мнению аналитика, не влияют никак. Идеи на случай повышения ставки"Если ключевая ставка... будет повышена, можно будет рассмотреть для покупки ОФЗ, так как по ним доходность вырастет. Лучше всего будет приобретать ОФЗ с достаточно близким сроком погашения – от полугода до двух лет, тогда можно будет получить наиболее высокую доходность за не слишком длинный промежуток времени. Можно будет рассмотреть и приобретение облигаций высоконадежных российских эмитентов, этот инструмент будет более рискованным, но доходность по нему будет выше, чем по государственным облигациям", - считает Мильчакова. Также привлекательным вложением аналитик считает паевой фонд, который инвестирует преимущественно в государственные облигации и корпоративные облигации высоконадежных компаний. Альтернативным вариантом вложения средств на случай повышения ставки Мильчакова видит вклад в надежный российский банк, который в случае повышения процентной ставки начнет приносить повышенную доходность. При этом, по мнению аналитика, хранить деньги в российских банках лучше в рублях, а не в иностранной валюте. Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что в случае роста рублевых ставок может увеличиваться купонная доходность ряда облигаций, например, флоатеров ОФЗ, купон которых привязан к рыночной ставке RUONIA и растет в случае повышения ключевой ставки. Что касается акций, то преимущество от повышения ключевой ставки благодаря потенциальному росту процентных доходов могут получить акции банковского сектора и, в частности, Сбербанка которые и так чувствуют себя уверенно на фоне ожиданий дальнейших выплат дивидендов и улучшения финансовых показателей, несмотря на введение жестких санкций, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Наконец, в случае серьезных изменений денежно-кредитной политики наиболее привлекательно будут выглядеть акции потребительского сектора, полагает Сыроваткин из "Открытие Инвестиции". "В условиях шоков наибольшую устойчивость обычно показывают защитные сектора. У нас есть несколько актуальных инвестидей в потребительском секторе, который как раз удовлетворяет данному условию. Это идеи по бумагам X5 Retail group, "Магнита", "Белуги" и "Русагро". Все они, с нашей точки зрения, обладают потенциалом роста примерно в 25% с текущих уровней", - заключает эксперт.

https://ria.ru/20230428/stavka-1868491106.html

https://ria.ru/20230428/inflyatsiya-1868444704.html

https://ria.ru/20230428/stavka-1868460682.html

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россия, экономика, наталья мильчакова, василий карпунин, олег сыроваткин, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, открытие инвестиции