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На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных - РИА Новости, 04.05.2023
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных
Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 250 военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:31
2023-05-04T14:31
2023-05-04T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 250 военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России. "За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 250 военных и склад на Донецком направлении