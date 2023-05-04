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На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869671532.html
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных - РИА Новости, 04.05.2023
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных
Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 250 военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:31
2023-05-04T14:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 250 военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России. "За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 250 военных и склад на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 250 военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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