https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869671532.html

На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных

На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных - РИА Новости, 04.05.2023

На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 250 военных

Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 250 военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:31

2023-05-04T14:31

2023-05-04T14:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_0:181:3139:1947_1920x0_80_0_0_82a2ea41f2889c8402ee302466ad473a.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 250 военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России. "За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230504/pvo-1869671141.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность