https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869668301.html

Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска

Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска - РИА Новости, 04.05.2023

Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска

Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала в Артемовске, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:23

2023-05-04T14:23

2023-05-04T16:19

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала в Артемовске, сообщили в Минобороны.В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение солдатам 60-й, 93-й механизированных и 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, а также на юго-западных окраинах Артемовска и Григоровки.Авиация за сутки совершила в этом районе шесть самолетовылетов, артиллеристы выполнили 57 огневых задач. Всего за сутки противник потерял на Донецком направлении до 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, возле Белогоровки удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Накануне глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия