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Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 04.05.2023 (обновлено: 16:19 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/spetsoperatsiya-1869668301.html
Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска
Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска - РИА Новости, 04.05.2023
Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска
Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала в Артемовске, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:23
2023-05-04T16:19
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала в Артемовске, сообщили в Минобороны.В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение солдатам 60-й, 93-й механизированных и 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, а также на юго-западных окраинах Артемовска и Григоровки.Авиация за сутки совершила в этом районе шесть самолетовылетов, артиллеристы выполнили 57 огневых задач. Всего за сутки противник потерял на Донецком направлении до 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, возле Белогоровки удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Накануне глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
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Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска

Минобороны: штурмовые отряды за сутки взяли под контроль еще два квартала в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу из ПТРК "Корнет" в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер ведет стрельбу из ПТРК Корнет в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу из ПТРК "Корнет" в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала в Артемовске, сообщили в Минобороны.
«
"На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск", — говорится в сводке.
В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение солдатам 60-й, 93-й механизированных и 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, а также на юго-западных окраинах Артемовска и Григоровки.
Авиация за сутки совершила в этом районе шесть самолетовылетов, артиллеристы выполнили 57 огневых задач. Всего за сутки противник потерял на Донецком направлении до 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, возле Белогоровки удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Накануне глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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