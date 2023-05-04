Штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска
Минобороны: штурмовые отряды за сутки взяли под контроль еще два квартала в Артемовске
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу из ПТРК "Корнет" в Артемовске
Боец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу из ПТРК "Корнет" в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала в Артемовске, сообщили в Минобороны.
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"На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск", — говорится в сводке.
В свою очередь, группировка войск "Юг" нанесла поражение солдатам 60-й, 93-й механизированных и 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, а также на юго-западных окраинах Артемовска и Григоровки.
Авиация за сутки совершила в этом районе шесть самолетовылетов, артиллеристы выполнили 57 огневых задач. Всего за сутки противник потерял на Донецком направлении до 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Кроме того, возле Белогоровки удалось уничтожить склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Накануне глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что штурмовым отрядам осталось взять под контроль 2,64 квадратных километра территории. Поддержку бойцам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.