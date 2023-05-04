https://ria.ru/20230504/solntse-1869637296.html
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов - РИА Новости, 04.05.2023
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов
Солнце в столице светило 247 часов в апреле при месячной норме 170 часов, написала в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:09
2023-05-04T13:09
2023-05-04T13:09
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Солнце в столице светило 247 часов в апреле при месячной норме 170 часов, написала в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Стараниями антициклонов апрельская погода в Москве и области побаловала количеством солнечных дней. По данным обсерватории МГУ, в апреле солнце светило 247 часов при месячной норме 170 часов", - написала Позднякова. Она добавила, что рекорд по числу солнечных дней остался за 2014 годом - 258 часов.
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов
Позднякова: солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов