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Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов - РИА Новости, 04.05.2023
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13:09 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/solntse-1869637296.html
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов - РИА Новости, 04.05.2023
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов
Солнце в столице светило 247 часов в апреле при месячной норме 170 часов, написала в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:09
2023-05-04T13:09
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Солнце в столице светило 247 часов в апреле при месячной норме 170 часов, написала в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Стараниями антициклонов апрельская погода в Москве и области побаловала количеством солнечных дней. По данным обсерватории МГУ, в апреле солнце светило 247 часов при месячной норме 170 часов", - написала Позднякова. Она добавила, что рекорд по числу солнечных дней остался за 2014 годом - 258 часов.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов

Позднякова: солнце в Москве в апреле светило больше месячной нормы почти на 80 часов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Солнце в столице светило 247 часов в апреле при месячной норме 170 часов, написала в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Стараниями антициклонов апрельская погода в Москве и области побаловала количеством солнечных дней. По данным обсерватории МГУ, в апреле солнце светило 247 часов при месячной норме 170 часов", - написала Позднякова.
Она добавила, что рекорд по числу солнечных дней остался за 2014 годом - 258 часов.
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