https://ria.ru/20230504/skoltekh-1869551897.html

В "Сколтехе" представили базовую станцию, поддерживающую 5G и LTE

В "Сколтехе" представили базовую станцию, поддерживающую 5G и LTE - РИА Новости, 04.05.2023

В "Сколтехе" представили базовую станцию, поддерживающую 5G и LTE

Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") запустил функциональный опытный образец отечественной базовой станции LTE, поддерживающей сразу два... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:38

2023-05-04T07:38

2023-05-04T10:05

сколковский институт науки и технологий

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/49/1551554944_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_b936d07d300437bea50aa27297fb3dfd.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") запустил функциональный опытный образец отечественной базовой станции LTE, поддерживающей сразу два протокола связи: 5G и LTE (4G), рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. По словам директора проектного центра беспроводных технологий "Сколтеха" Дмитрия Лаконцева, "доработки затронули все элементы – от нашего программного обеспечения, которое управляет сетью, до радиомодулей". Он также отметил, что впереди еще "много работы". Образец базовой станции уже прошел тесты 27 апреля, и стабильная скорость передачи данных достигала 100 мегабит в секунду. Разработка "Сколтеха" поддерживает полосу частот 2500–2690 МГц (LTE Band 7), этот диапазон широко используется отечественными сетями 4G. В институте добавили, что по согласованию с другими операторами станцию можно будет адаптировать и для других полос частот. "По нашей оценке, первую версию продукта, пригодного для тестирования в реальных сетях, мы сможем представить осенью этого года. Следующим этапом будет плотная работа с операторами. Мы приложим все усилия, чтобы довести решение до состояния, когда оно будет работать стабильно, если не сказать – идеально. Замечу, что разработкой отечественной базовой станции LTE мы занимаемся в инициативном порядке. Госфинансирование проекта предусмотрено дорожной картой развития отрасли, но пока не доведено до "Сколтеха", - добавил Лаконцев. В середине апреля "Сколтех" и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили о разработке первой российской базовой станции пятого поколения связи 5G. Первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети, уже готова. Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук, добавляли в пресс-службе фонда.

https://ria.ru/20221216/skoltekh-1839225269.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сколковский институт науки и технологий, технологии