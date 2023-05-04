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Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
14:35 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/sklad-1869672711.html
Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне
Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне - РИА Новости, 04.05.2023
Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне
Склад для хранения оборудования и техники по добыче полезных ископаемых построят в городском округе Коломна, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:35
2023-05-04T14:35
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Склад для хранения оборудования и техники по добыче полезных ископаемых построят в городском округе Коломна, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.Заказчиком и девелопером комплекса выступит российское научно-производственное объединение "Сомэкс". Площадь объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров. Склад будет предназначен для сортировки, маркировки, хранения готовых изделий и комплектации заказов предприятия."Инвестиции составят 50 миллионов рублей. Среди продукции, которая будет обрабатываться на складе, — насосные агрегаты, сгустители, гидроциклонные установки, трубопроводы. После завершения строительства в округе будет создано 15 рабочих мест", - говорится в сообщении министерства Подмосковья.
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московская область (подмосковье), коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна

Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиСклад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне
Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Склад для хранения оборудования и техники по добыче полезных ископаемых построят в городском округе Коломна, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
Заказчиком и девелопером комплекса выступит российское научно-производственное объединение "Сомэкс". Площадь объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров. Склад будет предназначен для сортировки, маркировки, хранения готовых изделий и комплектации заказов предприятия.
"Инвестиции составят 50 миллионов рублей. Среди продукции, которая будет обрабатываться на складе, — насосные агрегаты, сгустители, гидроциклонные установки, трубопроводы. После завершения строительства в округе будет создано 15 рабочих мест", - говорится в сообщении министерства Подмосковья.
Склад для хранения товаров повседневного пользования построят в Ленинском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Склад для хранения товаров повседневного пользования построят в Подмосковье
11 апреля, 11:59
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коломна
 
 
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