https://ria.ru/20230504/sklad-1869672711.html

Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне

Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне - РИА Новости, 04.05.2023

Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне

Склад для хранения оборудования и техники по добыче полезных ископаемых построят в городском округе Коломна, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:35

2023-05-04T14:35

2023-05-04T14:35

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Склад для хранения оборудования и техники по добыче полезных ископаемых построят в городском округе Коломна, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.Заказчиком и девелопером комплекса выступит российское научно-производственное объединение "Сомэкс". Площадь объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров. Склад будет предназначен для сортировки, маркировки, хранения готовых изделий и комплектации заказов предприятия."Инвестиции составят 50 миллионов рублей. Среди продукции, которая будет обрабатываться на складе, — насосные агрегаты, сгустители, гидроциклонные установки, трубопроводы. После завершения строительства в округе будет создано 15 рабочих мест", - говорится в сообщении министерства Подмосковья.

https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864440012.html

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коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), коломна