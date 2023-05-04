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Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне
Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне - РИА Новости, 04.05.2023
Склад под технику для добычи полезных ископаемых построят в Коломне
Склад для хранения оборудования и техники по добыче полезных ископаемых построят в городском округе Коломна, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:35
2023-05-04T14:35
2023-05-04T14:35
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Склад для хранения оборудования и техники по добыче полезных ископаемых построят в городском округе Коломна, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.Заказчиком и девелопером комплекса выступит российское научно-производственное объединение "Сомэкс". Площадь объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров. Склад будет предназначен для сортировки, маркировки, хранения готовых изделий и комплектации заказов предприятия."Инвестиции составят 50 миллионов рублей. Среди продукции, которая будет обрабатываться на складе, — насосные агрегаты, сгустители, гидроциклонные установки, трубопроводы. После завершения строительства в округе будет создано 15 рабочих мест", - говорится в сообщении министерства Подмосковья.
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РИА Новости
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