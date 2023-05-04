https://ria.ru/20230504/shkola-1869698733.html

Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске

Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске - РИА Новости, 04.05.2023

Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске

Аварийное здание бывшей среднеобразовательной школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:54

2023-05-04T15:54

2023-05-04T15:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

владислав гордиенко

воскресенск

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Аварийное здание бывшей среднеобразовательной школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры."Аварийное здание портило облик территории. В результате совместной работы Мособлархитектуры, администрации городского округа и собственника участка было принято решение включить объект в перечень для ликвидации и провести демонтаж. В настоящий момент участок площадью порядка 4,6 тысячи квадратных метров свободен от построек", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Он добавил, что решение о планируемом использовании территории в настоящее время пока не принято.Всего на территории Воскресенского округа на сегодняшний день выявлено 86 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 39 объектов.

https://ria.ru/20230504/pionerlager-1869684695.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), владислав гордиенко, воскресенск