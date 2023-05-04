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Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:54 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/shkola-1869698733.html
Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске
Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске - РИА Новости, 04.05.2023
Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске
Аварийное здание бывшей среднеобразовательной школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:54
2023-05-04T15:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владислав гордиенко
воскресенск
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Аварийное здание бывшей среднеобразовательной школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры."Аварийное здание портило облик территории. В результате совместной работы Мособлархитектуры, администрации городского округа и собственника участка было принято решение включить объект в перечень для ликвидации и провести демонтаж. В настоящий момент участок площадью порядка 4,6 тысячи квадратных метров свободен от построек", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.Он добавил, что решение о планируемом использовании территории в настоящее время пока не принято.Всего на территории Воскресенского округа на сегодняшний день выявлено 86 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 39 объектов.
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московская область (подмосковье), владислав гордиенко, воскресенск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Владислав Гордиенко, Воскресенск

Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске

© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области Аварийное здание школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск
 Аварийное здание школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Аварийное здание бывшей среднеобразовательной школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской областиМесто, где было аварийное здание школы 1940 года постройки в деревне Золотово городского округа Воскресенск
Место, где было аварийное здание школы 1940 года постройки в деревне Золотово городского округа Воскресенск - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
Место, где было аварийное здание школы 1940 года постройки в деревне Золотово городского округа Воскресенск
"Аварийное здание портило облик территории. В результате совместной работы Мособлархитектуры, администрации городского округа и собственника участка было принято решение включить объект в перечень для ликвидации и провести демонтаж. В настоящий момент участок площадью порядка 4,6 тысячи квадратных метров свободен от построек", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
Он добавил, что решение о планируемом использовании территории в настоящее время пока не принято.
Всего на территории Воскресенского округа на сегодняшний день выявлено 86 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 39 объектов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Владислав ГордиенкоВоскресенск
 
 
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