Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске
© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области Аварийное здание школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск
© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Аварийное здание бывшей среднеобразовательной школы 1940 года постройки снесли в деревне Золотово городского округа Воскресенск, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской областиМесто, где было аварийное здание школы 1940 года постройки в деревне Золотово городского округа Воскресенск
© Фото : Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
Место, где было аварийное здание школы 1940 года постройки в деревне Золотово городского округа Воскресенск
"Аварийное здание портило облик территории. В результате совместной работы Мособлархитектуры, администрации городского округа и собственника участка было принято решение включить объект в перечень для ликвидации и провести демонтаж. В настоящий момент участок площадью порядка 4,6 тысячи квадратных метров свободен от построек", - приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
Он добавил, что решение о планируемом использовании территории в настоящее время пока не принято.
Всего на территории Воскресенского округа на сегодняшний день выявлено 86 объектов незавершенного строительства, из которых снесено или достроено 39 объектов.