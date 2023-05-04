https://ria.ru/20230504/shestvie-1869680752.html

В Ереване 9 мая планируется многотысячное шествие "Бессмертного полка"

В Ереване 9 мая планируется многотысячное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 04.05.2023

В Ереване 9 мая планируется многотысячное шествие "Бессмертного полка"

Многотысячное шествие "Бессмертного полка" ожидается в Ереване 9 мая, сообщил на пресс-конференции основатель, исполнительный директор историко-культурной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:03

2023-05-04T15:03

2023-05-04T15:03

в мире

ереван

армения

день победы

акция "бессмертный полк"

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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Многотысячное шествие "Бессмертного полка" ожидается в Ереване 9 мая, сообщил на пресс-конференции основатель, исполнительный директор историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк за рубежом" Эдмон Оганесян. По его словам, шествие стартует в 12.00 (11.00 мск) с территории, прилегающей к Церкви Св. Креста в Арабкире. Оттуда участники акции выдвинутся в сторону Парка Победы к Вечному огню. Оганесян подчеркнул, что цель акции — напомнить о подвигах и вкладе армянского народа в Великой Отечественной войне. "Это наши деды, родители, они и сейчас своим примером демонстрируют нам, как нужно защищать родину", - сказал Оганесян. Он отметил, что акция не политическая и призвана объединить прошлое и настоящее. Организатор мероприятия сообщил, что сейчас в Армении проживает 67 ветеранов, самому старшему из них 103 года. В мероприятиях активное участие в разного рода мероприятиях принимают лишь восемь ветеранов. В этой акции они также примут участие, ветеранов к Вечному огню отвезут на машинах.

https://ria.ru/20230502/pobeda-1869202871.html

ереван

армения

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ереван, армения, день победы, акция "бессмертный полк"