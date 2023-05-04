В Ереване 9 мая планируется многотысячное шествие "Бессмертного полка"
Организаторы "Бессмертного полка" в Ереване ожидают на шествии пять-семь тысяч человек
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Участники акции "Бессмертный полк" в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Многотысячное шествие "Бессмертного полка" ожидается в Ереване 9 мая, сообщил на пресс-конференции основатель, исполнительный директор историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк за рубежом" Эдмон Оганесян.
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"Традиционное памятное шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в Ереване. По предварительным подсчетам, в нем примут участие от 5 до 7 тысяч человек", - заявил Оганесян, которого цитирует Sputnik Армения.
По его словам, шествие стартует в 12.00 (11.00 мск) с территории, прилегающей к Церкви Св. Креста в Арабкире. Оттуда участники акции выдвинутся в сторону Парка Победы к Вечному огню. Оганесян подчеркнул, что цель акции — напомнить о подвигах и вкладе армянского народа в Великой Отечественной войне. "Это наши деды, родители, они и сейчас своим примером демонстрируют нам, как нужно защищать родину", - сказал Оганесян.
Он отметил, что акция не политическая и призвана объединить прошлое и настоящее. Организатор мероприятия сообщил, что сейчас в Армении проживает 67 ветеранов, самому старшему из них 103 года. В мероприятиях активное участие в разного рода мероприятиях принимают лишь восемь ветеранов. В этой акции они также примут участие, ветеранов к Вечному огню отвезут на машинах.