Shell не получила средства от России за долю в проекте "Сахалин-2"
Финдиректор Shell Горман: компания не получила средства от России за долю в "Сахалин-2"
Логотип Shell. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell пока не получила средства от продажи своей доли в проекте "Сахалин-2", сообщила финансовый директор компании Шинейд Горман.
"Средства не были выплачены", - сказала Горман, отвечая на вопрос о том, получила ли компания средства от продажи доли в проекте.
Вопросы Shell о подробностях выхода из проекта "Сахалин-2" и получения средств за свою долю, направленные РИА Новости в апреле, остались неотвеченными.
Президент Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператор "Сахалина-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, был заменен на новое, российское юрлицо – ООО "Сахалинская энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, списав балансовую стоимость своей доли – 1,6 миллиарда долларов.
Правительство, по указу президента, должно продать долю Shell и перечислить ей деньги на счет типа "С" за вычетом суммы возможного нанесенного проекту ущерба. Оно оценило пакет зарубежной компании в "Сахалине-2" в 94,8 миллиарда рублей, что сопоставимо с оценкой самой Shell. В середине апреля кабмин одобрил продажу доли "Новатэку" по указанной цене.
Shell был прочно связан с экономикой России более 100 лет. Ещё в начале прошлого века концерн приобрёл основные российские нефтяные компании. Тогда доля России в нефтедобыче Shell стала составлять около одной трети. Во время Второй мировой войны компания принимала участие в поставках в СССР нефтепродуктов, а в послевоенные годы и вплоть до середины 1980-х годов закупала в Советском Союзе нефть и нефтепродукты, поставляя продукты нефтехимии. Shell в 1983 году открыл представительство в России, а в 1992 году зарегистрировал компанию "Шелл Нефть" по сбыту смазочных материалов.
Shell участвовала в нескольких крупных проектах в России. Компания, кроме доли в 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2", владела долей в 50% в совместных предприятиях Salym Petroleum Development и Gydan energy. Кроме того, компания участвовала в строительстве газопровода "Северный поток 2" – как финансовый партнёр вложила в него до 950 миллионов евро. Также компания владела крупной сетью АЗС и заводом смазочных материалов, которые в мае продала "Лукойлу".