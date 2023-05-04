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Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/sevastopol-1869781548.html
Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев
Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев - РИА Новости, 04.05.2023
Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что за атаками беспилотников на город стоит украинский режим. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:40
2023-05-04T20:40
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что за атаками беспилотников на город стоит украинский режим. "Мы видим, что провокации не прекращаются, которые украинский режим организовывает. Ежедневно практически или через день мы либо отражаем, либо фиксируем беспилотные летательные аппараты", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала "СТВ". Севастополь ранее неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последняя отражена в четверг 4 мая. Силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек.
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869406151.html
севастополь
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, республика крым, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Украина
Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев

Глава Севастополя Развожаев считает, что за атаками БПЛА на город стоит киевский режим

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что за атаками беспилотников на город стоит украинский режим.
"Мы видим, что провокации не прекращаются, которые украинский режим организовывает. Ежедневно практически или через день мы либо отражаем, либо фиксируем беспилотные летательные аппараты", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала "СТВ".
Севастополь ранее неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последняя отражена в четверг 4 мая. Силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевРеспублика КрымУкраина
 
 
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