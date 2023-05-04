https://ria.ru/20230504/sevastopol-1869781548.html

Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев

Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев - РИА Новости, 04.05.2023

Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что за атаками беспилотников на город стоит украинский режим. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:40

2023-05-04T20:40

2023-05-04T20:40

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

михаил развожаев

республика крым

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что за атаками беспилотников на город стоит украинский режим. "Мы видим, что провокации не прекращаются, которые украинский режим организовывает. Ежедневно практически или через день мы либо отражаем, либо фиксируем беспилотные летательные аппараты", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала "СТВ". Севастополь ранее неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последняя отражена в четверг 4 мая. Силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек.

https://ria.ru/20230503/ukraina-1869406151.html

севастополь

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, севастополь, михаил развожаев, республика крым, украина