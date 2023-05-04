https://ria.ru/20230504/sevastopol-1869754049.html
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе - РИА Новости, 04.05.2023
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой систем противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:42
2023-05-04T18:42
2023-05-04T18:42
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой систем противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение – ред.) и тренировка наших систем ПВО", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Севастополь ранее неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. Последняя была отражена в начале мая.
https://ria.ru/20230503/pvo-1869489809.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Губернатор Развожаев сообщил, что громкие звуки в Севастополе связаны с учениями сил ПВО