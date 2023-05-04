https://ria.ru/20230504/sevastopol-1869754049.html

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе - РИА Новости, 04.05.2023

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой систем противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:42

2023-05-04T18:42

2023-05-04T18:42

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой систем противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение – ред.) и тренировка наших систем ПВО", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Севастополь ранее неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. Последняя была отражена в начале мая.

https://ria.ru/20230503/pvo-1869489809.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев