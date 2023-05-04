Рейтинг@Mail.ru
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/sbu-1869601672.html
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады - РИА Новости, 04.05.2023
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады
Служба безопасности Украины арестовала имущество бизнесмена, дьякона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывшего депутата Верховной рады Вадима... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:23
2023-05-04T11:23
в мире
украина
вадим новинский
служба безопасности украины
верховная рада украины
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины арестовала имущество бизнесмена, дьякона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского на сумму более 280 миллионов долларов, сообщили в четверг в ведомстве. В апреле СБУ уже заявляла об аресте имущества Новинского, обвиняемого в "пособничестве" России, на сумму около 94 миллионов долларов. "СБУ арестовала "спрятанные" активы подсанкционного олигарха Новинского на более чем 10,5 миллиарда гривен (около 284 миллионов долларов)", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Как утверждает СБУ, в список заблокированных активов вошли 230 объектов недвижимости, которыми Новинский якобы владеет через офшорный трастовый фонд. Отмечается, что среди арестованного имущества фигурируют элитный отельный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения неназванного агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины. Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической УПЦ, в отношении которых введены санкции санкции совета нацбезопасности и обороны Украины. В список попал в том числе Новинский. Позже сообщалось, что он подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций.
https://ria.ru/20230502/aktivy-1869103179.html
https://ria.ru/20230411/rozysk-1864626003.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вадим новинский, служба безопасности украины, верховная рада украины, россия, киев
В мире, Украина, Вадим Новинский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Россия, Киев
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады

СБУ арестовала имущество экс-депутата Рады Новинского на 280 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины арестовала имущество бизнесмена, дьякона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского на сумму более 280 миллионов долларов, сообщили в четверг в ведомстве.
В апреле СБУ уже заявляла об аресте имущества Новинского, обвиняемого в "пособничестве" России, на сумму около 94 миллионов долларов.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
На Украине арестовали активы предприятия российского бизнесмена
2 мая, 11:51
"СБУ арестовала "спрятанные" активы подсанкционного олигарха Новинского на более чем 10,5 миллиарда гривен (около 284 миллионов долларов)", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Как утверждает СБУ, в список заблокированных активов вошли 230 объектов недвижимости, которыми Новинский якобы владеет через офшорный трастовый фонд. Отмечается, что среди арестованного имущества фигурируют элитный отельный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения неназванного агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.
Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической УПЦ, в отношении которых введены санкции санкции совета нацбезопасности и обороны Украины. В список попал в том числе Новинский. Позже сообщалось, что он подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций.
Оксана Марченко
Жену Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине
11 апреля, 22:12
 
В миреУкраинаВадим НовинскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала