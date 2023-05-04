https://ria.ru/20230504/sbu-1869601672.html
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады - РИА Новости, 04.05.2023
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады
Служба безопасности Украины арестовала имущество бизнесмена, дьякона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывшего депутата Верховной рады Вадима... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:23
2023-05-04T11:23
2023-05-04T11:23
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины арестовала имущество бизнесмена, дьякона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского на сумму более 280 миллионов долларов, сообщили в четверг в ведомстве. В апреле СБУ уже заявляла об аресте имущества Новинского, обвиняемого в "пособничестве" России, на сумму около 94 миллионов долларов. "СБУ арестовала "спрятанные" активы подсанкционного олигарха Новинского на более чем 10,5 миллиарда гривен (около 284 миллионов долларов)", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Как утверждает СБУ, в список заблокированных активов вошли 230 объектов недвижимости, которыми Новинский якобы владеет через офшорный трастовый фонд. Отмечается, что среди арестованного имущества фигурируют элитный отельный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения неназванного агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины. Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической УПЦ, в отношении которых введены санкции санкции совета нацбезопасности и обороны Украины. В список попал в том числе Новинский. Позже сообщалось, что он подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вадим новинский, служба безопасности украины, верховная рада украины, россия, киев
В мире, Украина, Вадим Новинский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Россия, Киев
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады
СБУ арестовала имущество экс-депутата Рады Новинского на 280 миллионов долларов