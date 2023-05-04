https://ria.ru/20230504/sbu-1869601672.html

На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады

На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады - РИА Новости, 04.05.2023

На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады

Служба безопасности Украины арестовала имущество бизнесмена, дьякона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывшего депутата Верховной рады Вадима... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:23

2023-05-04T11:23

2023-05-04T11:23

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины арестовала имущество бизнесмена, дьякона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского на сумму более 280 миллионов долларов, сообщили в четверг в ведомстве. В апреле СБУ уже заявляла об аресте имущества Новинского, обвиняемого в "пособничестве" России, на сумму около 94 миллионов долларов. "СБУ арестовала "спрятанные" активы подсанкционного олигарха Новинского на более чем 10,5 миллиарда гривен (около 284 миллионов долларов)", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Как утверждает СБУ, в список заблокированных активов вошли 230 объектов недвижимости, которыми Новинский якобы владеет через офшорный трастовый фонд. Отмечается, что среди арестованного имущества фигурируют элитный отельный комплекс в центре Киева, морской торговый порт "Очаков", помещения неназванного агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины. Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической УПЦ, в отношении которых введены санкции санкции совета нацбезопасности и обороны Украины. В список попал в том числе Новинский. Позже сообщалось, что он подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, вадим новинский, служба безопасности украины, верховная рада украины, россия, киев