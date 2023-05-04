https://ria.ru/20230504/sberbank-1869704091.html

Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов "Спасибо"

Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов "Спасибо" - РИА Новости, 04.05.2023

Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов "Спасибо"

Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов "Спасибо" в одностороннем порядке носят единичный характер, при этом такое решение принимается только при... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:16

2023-05-04T16:16

2023-05-04T16:36

экономика

сбербанк россии

банки.ру

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов "Спасибо" в одностороннем порядке носят единичный характер, при этом такое решение принимается только при нарушении правил программы лояльности или по истечении срока их хранения, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила о жалобах на односторонние списания бонусов у клиентов Сбербанка. По данным газеты, за полмесяца на сайте "Банки.ру" появилось более двух десятков подобных обращений. "Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 миллионов человек. Каждое обращение проверяется банком, по итогам проверок банк уведомляет клиента о принятом решении", - прокомментировали в банке. Отмечается, что решение о списании бонусов применяется исключительно при наличии "весомых аргументов", подтверждающих нарушение правил программы "СберСпасибо" и правил акций партнеров "СберСпасибо", или по истечению срока, в течение которого бонусы должны быть потрачены, - он составляет два года.

https://ria.ru/20230421/sberbank-1866770899.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сбербанк россии, банки.ру