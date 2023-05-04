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Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов "Спасибо" - РИА Новости, 04.05.2023
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16:16 04.05.2023 (обновлено: 16:36 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/sberbank-1869704091.html
Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов "Спасибо"
Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов "Спасибо" - РИА Новости, 04.05.2023
Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов "Спасибо"
Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов "Спасибо" в одностороннем порядке носят единичный характер, при этом такое решение принимается только при... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:16
2023-05-04T16:36
экономика
сбербанк россии
банки.ру
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов "Спасибо" в одностороннем порядке носят единичный характер, при этом такое решение принимается только при нарушении правил программы лояльности или по истечении срока их хранения, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила о жалобах на односторонние списания бонусов у клиентов Сбербанка. По данным газеты, за полмесяца на сайте "Банки.ру" появилось более двух десятков подобных обращений. "Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 миллионов человек. Каждое обращение проверяется банком, по итогам проверок банк уведомляет клиента о принятом решении", - прокомментировали в банке. Отмечается, что решение о списании бонусов применяется исключительно при наличии "весомых аргументов", подтверждающих нарушение правил программы "СберСпасибо" и правил акций партнеров "СберСпасибо", или по истечению срока, в течение которого бонусы должны быть потрачены, - он составляет два года.
https://ria.ru/20230421/sberbank-1866770899.html
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экономика, сбербанк россии, банки.ру
Экономика, Сбербанк России, Банки.ру
Сбербанк прокомментировал односторонние списания бонусов "Спасибо"

Сбербанк назвал единичными обращения клиентов из-за списания бонусов "Спасибо"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Логотип Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Обращения клиентов Сбербанка из-за списания бонусов "Спасибо" в одностороннем порядке носят единичный характер, при этом такое решение принимается только при нарушении правил программы лояльности или по истечении срока их хранения, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила о жалобах на односторонние списания бонусов у клиентов Сбербанка. По данным газеты, за полмесяца на сайте "Банки.ру" появилось более двух десятков подобных обращений.
"Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 миллионов человек. Каждое обращение проверяется банком, по итогам проверок банк уведомляет клиента о принятом решении", - прокомментировали в банке.
Отмечается, что решение о списании бонусов применяется исключительно при наличии "весомых аргументов", подтверждающих нарушение правил программы "СберСпасибо" и правил акций партнеров "СберСпасибо", или по истечению срока, в течение которого бонусы должны быть потрачены, - он составляет два года.
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