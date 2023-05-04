СМИ: ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию
Блумберг: ЕС планирует расширение санкций и запрет на транзит многих товаров через Россию
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Евросоюз нацелен на расширение ряда существующих экспортных мер и запрет на транзит многих товаров через территорию России, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
"Блок (ЕС - ред.) также нацелен на расширение сферы действий ряда существующих экспортных мер и запрет транзита многих товаров через Россию", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщает Блумберг, по данным источников, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва.
"Если это не сработает, у блока будет вариант в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары", - обмечает агентство.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.