https://ria.ru/20230504/sanktsii-1869627897.html

СМИ: ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию

СМИ: ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию - РИА Новости, 04.05.2023

СМИ: ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию

Евросоюз нацелен на расширение ряда существующих экспортных мер и запрет на транзит многих товаров через территорию России, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:43

2023-05-04T12:43

2023-05-04T18:42

экономика

россия

евросоюз

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Евросоюз нацелен на расширение ряда существующих экспортных мер и запрет на транзит многих товаров через территорию России, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией."Блок (ЕС - ред.) также нацелен на расширение сферы действий ряда существующих экспортных мер и запрет транзита многих товаров через Россию", - говорится в сообщении агентства.Как сообщает Блумберг, по данным источников, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва."Если это не сработает, у блока будет вариант в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары", - обмечает агентство.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евросоюз