https://ria.ru/20230504/samolet-1869749298.html

Самолет-разведчик ВВС США вновь пролетел вдоль границы Финляндии и России

Самолет-разведчик ВВС США вновь пролетел вдоль границы Финляндии и России - РИА Новости, 04.05.2023

Самолет-разведчик ВВС США вновь пролетел вдоль границы Финляндии и России

Разведывательный самолет ВВС США совершил второй полет в Финляндии вдоль российской границы, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:28

2023-05-04T18:28

2023-05-04T18:28

финляндия

сша

финский залив

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая — РИА Новости. Разведывательный самолет ВВС США совершил второй полет в Финляндии вдоль российской границы, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24. Впервые подобный полет на этом же типе воздушного судна был совершен 23 марта, сообщали силы обороны Финляндии. По данным Flightradar24, самолет, выполнявший полет под обозначением JAKE11, вошел в воздушное пространство Финляндии над Финским заливом со стороны Балтики. Первоначально пролетев над Ловиисой в направлении Йоэнсуу, самолет повернул на север и пролетел почти до северной границы Финляндии вдоль российской границы. Незадолго до Утсйоки самолет повернул обратно. Как сообщалось ранее, силы обороны Финляндии осуществляют наблюдательные полеты в воздушном пространстве страны совместно с ключевыми международными партнерами на различных типах самолетов, включая беспилотные.

https://ria.ru/20230420/pentagon-1866691735.html

финляндия

сша

финский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, сша, финский залив