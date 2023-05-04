https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

От иностранного агента до предателя: Запад ставит на русофобскую эмиграцию

От иностранного агента до предателя: Запад ставит на русофобскую эмиграцию - РИА Новости, 04.05.2023

От иностранного агента до предателя: Запад ставит на русофобскую эмиграцию

В Берлине на днях эмигранты, называющие себя лидерами "российских демократических сил", подписали декларацию, один из пяти пунктов которой гласит: "Режим Путина РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:00

2023-05-04T08:00

2023-05-04T08:09

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В Берлине на днях эмигранты, называющие себя лидерами "российских демократических сил", подписали декларацию, один из пяти пунктов которой гласит: "Режим Путина является нелегитимным и преступным. Поэтому он должен быть ликвидирован". Вчера, спустя пару дней, была атака беспилотников на Кремль — и она могла быть проведена как украинскими спецслужбами, так и "украинствующими" в самой России, то есть разделяющими цели берлинской декларации.Декларации, ставшей итогом конференции, которую организовал Ходорковский*, а среди участников были Гудков*, Чичваркин*, Фейгин** и прочие заслуженные "борцы с режимом". Собрание рассматривалось организаторами как очень важное, объединительное: чтобы не только подтвердить цели общей борьбы, но и договориться снизить накал внутривидовой грызни в собственной среде. Но официальные навальнисты в Берлин не поехали, а самого радикального — Илью Пономарева* — не пустили в зал заседаний сами организаторы. В итоге радость от подписания декларации оказалась немного смазанной, но ее пункты тем не менее рекомендованы для поддержки всем честным людям доброй воли.Пунктов всего пять — и, кроме уже процитированного (он идет вторым), есть еще: "война против Украины является преступной", освобождение "политических заключенных и военнопленных", "солидарность с теми россиянами, кто, несмотря на чудовищные репрессии, имеет смелость выступать с антипутинских и антивоенных позиций". Есть и пункт о том, что "осуществление имперской политики внутри страны и за ее пределами недопустимо", — его вполне можно трактовать и как намек на планы раздела России на множество мелких государств (за что выступает часть инициаторов декларации), хотя в преамбуле документа и говорится о стратегической цели в виде "создания свободной, правовой, федеративной России".Ну и что здесь такого, спросит читатель. Сколько уже было этих деклараций — не только за прошедший год, но и за последние 20 лет? То, что раньше их принимали на территории России, а теперь в эмиграции, ничего толком не меняет: страшно далеки их авторы от народа. Это все, конечно, так, но подобные документы интересны в первую очередь тем, что они говорят о своих авторах.Дело в том, что декларация принималась не просто так, а с прицелом на будущее — с претензией на то, чтобы представлять "Россию будущего" в переговорах с западными державами. Это ведь нужно и самому Западу: если он объявляет наше руководство уже не просто нерукопожатным, но и практически нелегитимным, то надо же с кем-то из России разговаривать? Вот тут и пригодятся "вожди эмиграции" — с готовыми структурами и декларациями.Конечно, для многих тут же напрашивается сравнение с судьбой первой русской эмиграции — с ее многочисленными союзами и тщетными попытками объединиться, с желанием представлять Россию и ее интересы в переговорах с мировыми державами. Но это сопоставление не только обманчиво, но и оскорбительно по отношению к людям, оказавшимся в изгнании после прихода к власти большевиков.Потому что (хотя в той эмиграции были очень разные фигуры — от монархистов до эсеров, от крестьян до великих князей — и они сильно враждовали между собой) у абсолютного большинства была одна общая черта. Они были русскими патриотами — даже те из них, кто до февраля 1917-го, мягко говоря, не отличался особым патриотизмом. То есть для них величие и единство России было выше даже их ненависти к большевикам.Да, белая эмиграция первые годы тоже питала радужные надежды на "свержение преступного режима" — все-таки в стране шла Гражданская война, а западные державы всерьез раздумывали насчет полномасштабной интервенции. Но почему англосаксы (и французы) не решились в итоге на такую интервенцию, почему не помогли белой армии и эмигрантам? По той же причине, по которой на мирную конференцию в Версале, определявшую итоги Первой мировой войны, не пустили даже представителей русской эмиграции (а среди них были министры и царского, и временного правительств).Потому что не хотели восстановления сильной и единой России, а в белой армии, как и в белой эмиграции, видели сторонников восстановления великой страны. Пускай лучше будет слабая большевистская власть, а вот потом, когда она будет падать, нужно будет сделать так, чтобы Дальний Восток, Сибирь, а еще лучше и Урал с Поволжьем отделились от России.В итоге англосаксы обманулись с живучестью и с имперскими амбициями большевиков, но они были правы в своей оценке тогдашней эмиграции, которая не собиралась предавать свою страну и народ, в отличие от нынешней эмиграции, перед которой такой вопрос даже не стоит. Потому что она просто не понимает, что такое предательство, и видит своего главного врага не в Путине, а в России как таковой.И именно поэтому белая эмиграция стала частью русской истории, а нынешняя политэмиграция останется в памяти даже не с клеймом "иностранного агента" — она будет символом национального предательства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854905637.html

https://ria.ru/20230129/emigranty-1848135528.html

https://ria.ru/20230501/rusofobiya-1868981871.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

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аналитика, украина, россия, берлин (город), в мире, германия