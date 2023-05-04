https://ria.ru/20230504/rozenbaum-1869551073.html

Розенбаум назвал День Победы своим любимым праздником

Розенбаум назвал День Победы своим любимым праздником - РИА Новости, 04.05.2023

Розенбаум назвал День Победы своим любимым праздником

Певец и музыкант Александр Розенбаум в преддверии 9 мая рассказал РИА Новости, почему для него День Победы - любимый праздник. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:25

2023-05-04T07:25

2023-05-04T07:25

александр розенбаум

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Певец и музыкант Александр Розенбаум в преддверии 9 мая рассказал РИА Новости, почему для него День Победы - любимый праздник. "Я вырос в ощущениях того, что это праздник моего отца, моей мамы, мужиков, которые жили в моем дворе, они были еще молодые ветераны, среди них были и инвалиды, колясочники и здоровые, красивые люди, победившие фашизм. Я вырос в ощущении преклонения перед подвигом людей, которые победили фашизм, и в ощущении благодарности им за наше, как мы говорили тогда, и это было в общем-то справедливо, счастливое детство", - рассказал собеседник агентства. По его словам, этот праздник - именно народный. Как отметил Розенбаум, "кроме всего для меня это единственный народный праздник, потому что его сделал народ сам себе - не назначили ему праздник этот, а сам себе народ своей Победой этот праздник создал".

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869548760.html

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александр розенбаум, общество