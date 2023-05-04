https://ria.ru/20230504/roszdravnadzor-1869643627.html

Росздравнадзор проверит информацию о нарушениях в психиатрических клиниках

Росздравнадзор проверит информацию о нарушениях в психиатрических клиниках - РИА Новости, 04.05.2023

Росздравнадзор проверит информацию о нарушениях в психиатрических клиниках

Росздравнадзор проверит ряд случаев нарушений в психиатрических больницах, в том числе информацию о жестоком обращении с пациентами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:26

2023-05-04T13:26

2023-05-04T13:26

происшествия

новосибирск

иркутск

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росздравнадзор проверит ряд случаев нарушений в психиатрических больницах, в том числе информацию о жестоком обращении с пациентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее на сайте РИА Новости сообщалось о нарушениях в психиатрических больницах. Так, пациент психиатрической больницы Новосибирска рассказывал о побоях и работе за санитаров, пациентка из Иркутска – об отказе в помощи, пациентка из Владивостока – о клопах и тараканах в медучреждении. Кроме того, пациентка из Москвы сообщила об антисанитарных условиях в столичной психиатрической клинике и угрозах принудительной госпитализации через суд. "Росздравнадзор проверит каждый описанный случай в статье, связанный с оказанием психиатрической помощи отдельными специализированными учреждениями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html

новосибирск

иркутск

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, иркутск, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)