https://ria.ru/20230504/roszdravnadzor-1869643627.html
Росздравнадзор проверит информацию о нарушениях в психиатрических клиниках
Росздравнадзор проверит информацию о нарушениях в психиатрических клиниках - РИА Новости, 04.05.2023
Росздравнадзор проверит информацию о нарушениях в психиатрических клиниках
Росздравнадзор проверит ряд случаев нарушений в психиатрических больницах, в том числе информацию о жестоком обращении с пациентами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:26
происшествия
новосибирск
иркутск
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росздравнадзор проверит ряд случаев нарушений в психиатрических больницах, в том числе информацию о жестоком обращении с пациентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее на сайте РИА Новости сообщалось о нарушениях в психиатрических больницах. Так, пациент психиатрической больницы Новосибирска рассказывал о побоях и работе за санитаров, пациентка из Иркутска – об отказе в помощи, пациентка из Владивостока – о клопах и тараканах в медучреждении. Кроме того, пациентка из Москвы сообщила об антисанитарных условиях в столичной психиатрической клинике и угрозах принудительной госпитализации через суд. "Росздравнадзор проверит каждый описанный случай в статье, связанный с оказанием психиатрической помощи отдельными специализированными учреждениями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, иркутск, владивосток, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит информацию о нарушениях в психиатрических клиниках
Росздравнадзор проверит информацию о жестоком обращении с пациентами в психбольницах