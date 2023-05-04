https://ria.ru/20230504/rosvodresursy-1869542604.html
Росводресурсы планируют следить за работой по очистке рек с помощью дронов
Росводресурсы планируют следить за работой по очистке рек с помощью дронов - РИА Новости, 04.05.2023
Росводресурсы планируют следить за работой по очистке рек с помощью дронов
Федеральное агентство водных ресурсов планирует совершенствовать систему контроля за подрядчиками, в том числе начать применять плавательные беспилотные... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:05
2023-05-04T03:05
2023-05-04T03:05
россия
дмитрий кириллов
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
виктория абрамченко
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральное агентство водных ресурсов планирует совершенствовать систему контроля за подрядчиками, в том числе начать применять плавательные беспилотные аппараты для съемки работ по оздоровлению рек и озер, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росводресурсам представить проект системы контроля за работой подрядчиков по расчистке и дноуглублению водных объектов. "Мы на сегодня исходим из следующего: необходимы плавательные беспилотные аппараты, которые будут фиксировать параметры работ на всех стадиях процесса. Это позволит и агентству, которое предоставляет финансирование, и регионам иметь объективную картину в любое время", - сказал Кириллов. По его словам, такие инновации могут показаться "немного накладными" на начальном этапе, однако затраты должны значительно снизиться в долгосрочном периоде, когда реформу проведут во всех регионах, поскольку необходимость привлечения людей к такой работе отпадет.
https://realty.ria.ru/20221228/rosreestr-1841847403.html
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россия, дмитрий кириллов, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), виктория абрамченко
Россия, Дмитрий Кириллов, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Виктория Абрамченко
Росводресурсы планируют следить за работой по очистке рек с помощью дронов
Глава Росводресурсов Кириллов сообщил о плане контролировать очищение рек с помощью дронов
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральное агентство водных ресурсов планирует совершенствовать систему контроля за подрядчиками, в том числе начать применять плавательные беспилотные аппараты для съемки работ по оздоровлению рек и озер, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
поручила Росводресурсам представить проект системы контроля за работой подрядчиков по расчистке и дноуглублению водных объектов.
"Мы на сегодня исходим из следующего: необходимы плавательные беспилотные аппараты, которые будут фиксировать параметры работ на всех стадиях процесса. Это позволит и агентству, которое предоставляет финансирование, и регионам иметь объективную картину в любое время", - сказал Кириллов.
По его словам, такие инновации могут показаться "немного накладными" на начальном этапе, однако затраты должны значительно снизиться в долгосрочном периоде, когда реформу проведут во всех регионах, поскольку необходимость привлечения людей к такой работе отпадет.
Росреестр и Росводресурсы договорились об обмене данными