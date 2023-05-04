https://ria.ru/20230504/rosvodresursy-1869542604.html

Росводресурсы планируют следить за работой по очистке рек с помощью дронов

Росводресурсы планируют следить за работой по очистке рек с помощью дронов - РИА Новости, 04.05.2023

Росводресурсы планируют следить за работой по очистке рек с помощью дронов

Федеральное агентство водных ресурсов планирует совершенствовать систему контроля за подрядчиками, в том числе начать применять плавательные беспилотные... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:05

2023-05-04T03:05

2023-05-04T03:05

россия

дмитрий кириллов

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

виктория абрамченко

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральное агентство водных ресурсов планирует совершенствовать систему контроля за подрядчиками, в том числе начать применять плавательные беспилотные аппараты для съемки работ по оздоровлению рек и озер, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росводресурсам представить проект системы контроля за работой подрядчиков по расчистке и дноуглублению водных объектов. "Мы на сегодня исходим из следующего: необходимы плавательные беспилотные аппараты, которые будут фиксировать параметры работ на всех стадиях процесса. Это позволит и агентству, которое предоставляет финансирование, и регионам иметь объективную картину в любое время", - сказал Кириллов. По его словам, такие инновации могут показаться "немного накладными" на начальном этапе, однако затраты должны значительно снизиться в долгосрочном периоде, когда реформу проведут во всех регионах, поскольку необходимость привлечения людей к такой работе отпадет.

https://realty.ria.ru/20221228/rosreestr-1841847403.html

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россия, дмитрий кириллов, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), виктория абрамченко