https://ria.ru/20230504/rostov-1869724664.html

Ростовская область примет участие во втором саммите "Россия - Африка"

Ростовская область примет участие во втором саммите "Россия - Африка" - РИА Новости, 04.05.2023

Ростовская область примет участие во втором саммите "Россия - Африка"

Делегация Ростовской области планирует принять участие во втором саммите "Россия - Африка" в июле текущего года, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:19

2023-05-04T17:19

2023-05-04T17:19

ростовская область

экономика

россия

ростовская область

египет

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Делегация Ростовской области планирует принять участие во втором саммите "Россия - Африка" в июле текущего года, сообщает правительство Ростовской области. Второй саммит "Россия - Африка" пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля. На нем обсудят сотрудничество по всем направлениям. "В июле Ростовская область примет участие во втором саммите "Россия - Африка". В настоящее время министерством экономразвития региона ведется активная работа по подготовке к участию в этом международном мероприятии", - говорится в сообщении. В частности, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проводятся онлайн-конференции с торговыми представителями России в республиках на африканском континенте. Так, ранее состоялся "Час с торгпредом России в Египте", модератором встречи выступил министр экономического развития региона Максим Папушенко. "Египет - одна из ведущих стран-контрагентов Ростовской области, по итогам 2022 года занимает после Турции второе место по объему внешнеторгового оборота и экспорта", - сказал Папушенко, отметив рост показателей экспорта в минувшем году. Он напомнил, что в 2021 и 2022 годах Центр поддержки экспорта Ростовской области организовал участие субъектов малого и среднего бизнеса в выставках Food Africa и EGYPS 2022 Egypt Petroleum show, которые прошли в Каире. В декабре текущего года запланировано участие делегации Ростовской области в восьмой ежегодной выставке пищевой индустрии и агропромышленного сектора Food Africa-2023 в столице Египта. В настоящее время правительством региона прорабатывается возможность открытия "офиса присутствия" предприятий Ростовской области в Египте. Еще одна онлайн-встреча была организована с торгпредом России в Алжире. По мнению главы минэкономразвития Ростовской области, такие встречи позволяют презентовать продукцию ростовских предприятий потенциальным покупателям в дружественных странах и содействуют развитию внешнеторгового сотрудничества Ростовской области с зарубежными партнерами.

https://ria.ru/20230420/prepodavatel-1866737857.html

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867889081.html

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экономика, россия, ростовская область, египет