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В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем - РИА Новости, 04.05.2023
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18:06 04.05.2023 (обновлено: 18:27 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/rossiya-1869744340.html
В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем
В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем - РИА Новости, 04.05.2023
В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем
США не считают, что им удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы, заявила в четверг глава американской национальной разведки... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:06
2023-05-04T18:27
россия
китай
сша
в мире
аврил хейнс
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США не считают, что им удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы, заявила в четверг глава американской национальной разведки Эврил Хейнс."На мой взгляд, маловероятно, что нам удастся увести (Россию и Китай) с курса дальнейшего сближения в предстоящие годы", - сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США."Еще до начала вторжения мы признавали, что Россия и Китай становились все ближе, и мы были свидетелями развития их отношений в различных сферах. Однако с началом вторжения это сближение в определенной степени ускорилось", - добавила она. Вместе с тем она выразила уверенность, что у партнерства двух стран "есть пределы, которые не позволят им добиться сближения на уровне государств-членов НАТО".
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россия, китай, сша, в мире, аврил хейнс
Россия, Китай, США, В мире, Аврил Хейнс
В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем

Глава нацразведки Хейнс: США не по силам предотвратить сближение России с Китаем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США не считают, что им удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы, заявила в четверг глава американской национальной разведки Эврил Хейнс.
"На мой взгляд, маловероятно, что нам удастся увести (Россию и Китай) с курса дальнейшего сближения в предстоящие годы", - сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США.
"Еще до начала вторжения мы признавали, что Россия и Китай становились все ближе, и мы были свидетелями развития их отношений в различных сферах. Однако с началом вторжения это сближение в определенной степени ускорилось", - добавила она. Вместе с тем она выразила уверенность, что у партнерства двух стран "есть пределы, которые не позволят им добиться сближения на уровне государств-членов НАТО".
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