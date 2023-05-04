https://ria.ru/20230504/rossiya-1869744340.html

В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем

В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем - РИА Новости, 04.05.2023

В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем

США не считают, что им удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы, заявила в четверг глава американской национальной разведки... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:06

2023-05-04T18:06

2023-05-04T18:27

россия

китай

сша

в мире

аврил хейнс

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США не считают, что им удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы, заявила в четверг глава американской национальной разведки Эврил Хейнс."На мой взгляд, маловероятно, что нам удастся увести (Россию и Китай) с курса дальнейшего сближения в предстоящие годы", - сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США."Еще до начала вторжения мы признавали, что Россия и Китай становились все ближе, и мы были свидетелями развития их отношений в различных сферах. Однако с началом вторжения это сближение в определенной степени ускорилось", - добавила она. Вместе с тем она выразила уверенность, что у партнерства двух стран "есть пределы, которые не позволят им добиться сближения на уровне государств-членов НАТО".

https://ria.ru/20230503/ssha-1869422311.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, сша, в мире, аврил хейнс