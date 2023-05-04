https://ria.ru/20230504/rossiya-1869744340.html
В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем
В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем - РИА Новости, 04.05.2023
В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем
США не считают, что им удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы, заявила в четверг глава американской национальной разведки... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:06
2023-05-04T18:06
2023-05-04T18:27
россия
китай
сша
в мире
аврил хейнс
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США не считают, что им удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы, заявила в четверг глава американской национальной разведки Эврил Хейнс."На мой взгляд, маловероятно, что нам удастся увести (Россию и Китай) с курса дальнейшего сближения в предстоящие годы", - сказала Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США."Еще до начала вторжения мы признавали, что Россия и Китай становились все ближе, и мы были свидетелями развития их отношений в различных сферах. Однако с началом вторжения это сближение в определенной степени ускорилось", - добавила она. Вместе с тем она выразила уверенность, что у партнерства двух стран "есть пределы, которые не позволят им добиться сближения на уровне государств-членов НАТО".
https://ria.ru/20230503/ssha-1869422311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, в мире, аврил хейнс
Россия, Китай, США, В мире, Аврил Хейнс
В США считают, что не смогут предотвратить сближение России с Китаем
Глава нацразведки Хейнс: США не по силам предотвратить сближение России с Китаем