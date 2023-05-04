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Реки Донбасса с 2025 года войдут в единый проект по очистке водных объектов
Реки Донбасса с 2025 года войдут в единый проект по очистке водных объектов - РИА Новости, 04.05.2023
Реки Донбасса с 2025 года войдут в единый проект по очистке водных объектов
Водные объекты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей включат в единый федеральный проект по оздоровлению рек и озер, реализация которого начнется с 2025... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:39
2023-05-04T03:39
2023-05-04T03:39
дмитрий кириллов
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донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водные объекты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей включат в единый федеральный проект по оздоровлению рек и озер, реализация которого начнется с 2025 года, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Ранее правительство заявило о планах объединить федеральные проекты "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его с 2025 до 2030 год. "Да, будут. У нас есть утвержденная правительством дорожная карта по оздоровлению Дона. В его бассейне и Донецк, и Луганск, Северский Донец – приток. Для нас нет новых регионов или старых, есть водные объекты России, и мы ими занимаемся", - ответил Кириллов на вопрос, войдут ли реки новых регионов РФ в новый объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов.
https://ria.ru/20230504/rosvodresursy-1869542604.html
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дмитрий кириллов, россия, донбасс, донецкая народная республика
Дмитрий Кириллов, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика
Реки Донбасса с 2025 года войдут в единый проект по очистке водных объектов
Реки новых регионов России с 2025 года включат в единый проект по очистке водных объектов