Рейтинг@Mail.ru
Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 04.05.2023 (обновлено: 10:47 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/razvedka-1869540017.html
Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья - РИА Новости, 04.05.2023
Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Одним из задержанных спецслужбами России агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T02:05
2023-05-04T10:47
украина
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
янина павленко
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869330625_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_329e38fcc35a0c68b7f28633caf05a2a.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Одним из задержанных спецслужбами России агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с соцсетями подозреваемого и побывав по адресу в подмосковном Домодедово, с которым тот может быть связан. Евмененко имел бизнес в Крыму, но обе его компании были признаны банкротами. В предположительно связанной с ним подмосковной квартире в среду оказалась некая женщина, которая на вопрос, знакома ли она с Евмененко, не стала давать комментарии. При этом она отказалась открыть дверь. Подросток, который направлялся в квартиру, на просьбу журналиста опознать Евмененко по фотографии, ответил "наверное", но на уточняющие вопросы отвечать не стал. Соседи по лестничной клетке сказали, что не слышали о злоумышленнике. Между тем, на опубликованной ФСБ фотографии задержанной агентурной группы есть Евмененко. Аккаунт человека с аналогичными фамилией и именем, а также схожей внешностью есть в соцсети "ВКонтакте". На его страничке имеется фотография женщины, похожей на ту, что была в квартире: корреспонденту РИА Новости удалось увидеть ее, когда она открыла дверь подростку. Также на его странице есть фотографии возле указанного дома. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853705579.html
украина
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869330625_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_ea03ead88268129c2b2a9c760f70daca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, происшествия, московская область (подмосковье), россия, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, фсб, домодедово (аэропорт)
Украина, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Янина Павленко, ФСБ, Домодедово (аэропорт)
Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья

Одним из задержанных агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья

© РИА Новости / ЦОС ФСБ России | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ Константина Евмененко. Кадр из видео
Задержание сотрудниками ФСБ Константина Евмененко. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Перейти в медиабанк
Задержание сотрудниками ФСБ Константина Евмененко. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Одним из задержанных спецслужбами России агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с соцсетями подозреваемого и побывав по адресу в подмосковном Домодедово, с которым тот может быть связан.
Евмененко имел бизнес в Крыму, но обе его компании были признаны банкротами.
В предположительно связанной с ним подмосковной квартире в среду оказалась некая женщина, которая на вопрос, знакома ли она с Евмененко, не стала давать комментарии. При этом она отказалась открыть дверь.
Подросток, который направлялся в квартиру, на просьбу журналиста опознать Евмененко по фотографии, ответил "наверное", но на уточняющие вопросы отвечать не стал. Соседи по лестничной клетке сказали, что не слышали о злоумышленнике.
Между тем, на опубликованной ФСБ фотографии задержанной агентурной группы есть Евмененко. Аккаунт человека с аналогичными фамилией и именем, а также схожей внешностью есть в соцсети "ВКонтакте".
На его страничке имеется фотография женщины, похожей на ту, что была в квартире: корреспонденту РИА Новости удалось увидеть ее, когда она открыла дверь подростку. Также на его странице есть фотографии возле указанного дома.
ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Многие пожары в России не случайны, заявили в украинской военной разведке
22 февраля, 13:27
 
УкраинаПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновЯнина ПавленкоФСБДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала