https://ria.ru/20230504/razvedka-1869540017.html

Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья

Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья - РИА Новости, 04.05.2023

Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья

Одним из задержанных спецслужбами России агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T02:05

2023-05-04T02:05

2023-05-04T10:47

украина

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

янина павленко

фсб

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Одним из задержанных спецслужбами России агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с соцсетями подозреваемого и побывав по адресу в подмосковном Домодедово, с которым тот может быть связан. Евмененко имел бизнес в Крыму, но обе его компании были признаны банкротами. В предположительно связанной с ним подмосковной квартире в среду оказалась некая женщина, которая на вопрос, знакома ли она с Евмененко, не стала давать комментарии. При этом она отказалась открыть дверь. Подросток, который направлялся в квартиру, на просьбу журналиста опознать Евмененко по фотографии, ответил "наверное", но на уточняющие вопросы отвечать не стал. Соседи по лестничной клетке сказали, что не слышали о злоумышленнике. Между тем, на опубликованной ФСБ фотографии задержанной агентурной группы есть Евмененко. Аккаунт человека с аналогичными фамилией и именем, а также схожей внешностью есть в соцсети "ВКонтакте". На его страничке имеется фотография женщины, похожей на ту, что была в квартире: корреспонденту РИА Новости удалось увидеть ее, когда она открыла дверь подростку. Также на его странице есть фотографии возле указанного дома. ФСБ сообщила в среду, что раскрыла сеть законспирированных агентов военной разведки Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Целями были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Владимира Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853705579.html

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украина, происшествия, московская область (подмосковье), россия, сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, фсб, домодедово (аэропорт)