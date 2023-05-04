https://ria.ru/20230504/raskol-1869620714.html
В МВФ предупредили об угрозе раскола мира на враждующие экономические блоки
В МВФ предупредили об угрозе раскола мира на враждующие экономические блоки - РИА Новости, 04.05.2023
В МВФ предупредили об угрозе раскола мира на враждующие экономические блоки
Риск распада глобализированной экономики на враждующие блоки растет, такое развитие событий окажется вредным для всех, заявила директор-распорядитель... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:17
2023-05-04T12:17
2023-05-04T18:39
экономика
европа
брюссель
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Риск распада глобализированной экономики на враждующие блоки растет, такое развитие событий окажется вредным для всех, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева."После десятилетий развития глобальной интеграции существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки. Этот сценарий окажется вредным для каждого, включая население в Европе", — заявила она на форуме в Брюсселе. Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" и добавила, что угроза раскола возрастает одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже "исторических стандартов". В апреле фонд ухудшил прогноз по глобальному росту в 2023 году до 2,8 процента, а в 2024-м — до трех процентов. Одновременно в международной организации предупредили, что вероятность замедления до уровня ниже двух процентов по итогам текущего года составляет 25 процентов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, брюссель, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Европа, Брюссель, Кристалина Георгиева, МВФ
В МВФ предупредили об угрозе раскола мира на враждующие экономические блоки
Глава МВФ Георгиева предупредила об угрозе раскола мира на враждующие экономические блоки
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Риск распада глобализированной экономики на враждующие блоки растет, такое развитие событий окажется вредным для всех, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"После десятилетий развития глобальной интеграции существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки. Этот сценарий окажется вредным для каждого, включая население в Европе", — заявила она на форуме в Брюсселе
.
Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" и добавила, что угроза раскола возрастает одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже "исторических стандартов".
В апреле фонд ухудшил прогноз по глобальному росту в 2023 году до 2,8 процента, а в 2024-м — до трех процентов.
Одновременно в международной организации предупредили, что вероятность замедления до уровня ниже двух процентов по итогам текущего года составляет 25 процентов.
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