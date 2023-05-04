https://ria.ru/20230504/ranenyy-1869630101.html

В Комсомольске-на-Амуре раненый мужчина выпрыгнул из скорой и убежал

В Комсомольске-на-Амуре раненый мужчина выпрыгнул из скорой и убежал - РИА Новости, 04.05.2023

В Комсомольске-на-Амуре раненый мужчина выпрыгнул из скорой и убежал

Пациент в Комсомольске-на-Амуре, которого везли в больницу с ранением шеи, выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:51

2023-05-04T12:51

2023-05-04T12:51

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Пациент в Комсомольске-на-Амуре, которого везли в больницу с ранением шеи, выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал, рассказала РИА Новости представитель Минздрава Хабаровского края Анастасия Равская. Инцидент произошел в четверг утром. Видеорегистратор одной из машин, ехавшей позади машины "скорой", заснял момент, когда сзади из кареты вывалился пассажир и побежал с дороги. "Скорая", не остановившись, продолжила движение. Видео опубликовано в социальных сетях. "Вызов поступил от сотрудника полиции на улицу Крылова,19. Бригада прибыла на место, оказала первую помощь пациенту 26 лет с ранением в шею, который оказался правонарушителем. В автомобиле "скорой" его под охраной полиции повезли в стационар. Ехали во вторую больницу по улице Ленинградской. Гражданин нашел случай и выпрыгнул из автомобиля", - рассказала Равская. Тяжелых травм "пострадавший" не получил, только ушибы, уточнила собеседница агентства. Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220811/skoraya-1808815255.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край