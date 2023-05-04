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В Комсомольске-на-Амуре раненый мужчина выпрыгнул из скорой и убежал - РИА Новости, 04.05.2023
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12:51 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/ranenyy-1869630101.html
В Комсомольске-на-Амуре раненый мужчина выпрыгнул из скорой и убежал
В Комсомольске-на-Амуре раненый мужчина выпрыгнул из скорой и убежал - РИА Новости, 04.05.2023
В Комсомольске-на-Амуре раненый мужчина выпрыгнул из скорой и убежал
Пациент в Комсомольске-на-Амуре, которого везли в больницу с ранением шеи, выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:51
2023-05-04T12:51
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Пациент в Комсомольске-на-Амуре, которого везли в больницу с ранением шеи, выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал, рассказала РИА Новости представитель Минздрава Хабаровского края Анастасия Равская. Инцидент произошел в четверг утром. Видеорегистратор одной из машин, ехавшей позади машины "скорой", заснял момент, когда сзади из кареты вывалился пассажир и побежал с дороги. "Скорая", не остановившись, продолжила движение. Видео опубликовано в социальных сетях. "Вызов поступил от сотрудника полиции на улицу Крылова,19. Бригада прибыла на место, оказала первую помощь пациенту 26 лет с ранением в шею, который оказался правонарушителем. В автомобиле "скорой" его под охраной полиции повезли в стационар. Ехали во вторую больницу по улице Ленинградской. Гражданин нашел случай и выпрыгнул из автомобиля", - рассказала Равская. Тяжелых травм "пострадавший" не получил, только ушибы, уточнила собеседница агентства. Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
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комсомольск-на-амуре
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре раненый мужчина выпрыгнул из скорой и убежал

В Комсомольске-на-Амуре мужчина с ранением шеи выпрыгнул на ходу из скорой и убежал

Пациент выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре. Кадр записи видеорегистратора
Пациент выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре. Кадр записи видеорегистратора
Пациент выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре. Кадр записи видеорегистратора
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Пациент в Комсомольске-на-Амуре, которого везли в больницу с ранением шеи, выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и убежал, рассказала РИА Новости представитель Минздрава Хабаровского края Анастасия Равская.
Инцидент произошел в четверг утром. Видеорегистратор одной из машин, ехавшей позади машины "скорой", заснял момент, когда сзади из кареты вывалился пассажир и побежал с дороги. "Скорая", не остановившись, продолжила движение. Видео опубликовано в социальных сетях.
"Вызов поступил от сотрудника полиции на улицу Крылова,19. Бригада прибыла на место, оказала первую помощь пациенту 26 лет с ранением в шею, который оказался правонарушителем. В автомобиле "скорой" его под охраной полиции повезли в стационар. Ехали во вторую больницу по улице Ленинградской. Гражданин нашел случай и выпрыгнул из автомобиля", - рассказала Равская.
Тяжелых травм "пострадавший" не получил, только ушибы, уточнила собеседница агентства. Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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11 августа 2022, 11:31
 
ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреХабаровский край
 
 
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