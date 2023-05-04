https://ria.ru/20230504/pvo-1869671141.html
Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов - РИА Новости, 04.05.2023
Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:29
2023-05-04T14:29
2023-05-04T14:29
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Смерч". Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новопрокофьевка Запорожской области, Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка Донецкой народной республики, Лисичанск, Кривошеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3949 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8967 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4728 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9949 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов и девять снарядов РСЗО