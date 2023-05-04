https://ria.ru/20230504/pvo-1869671141.html

Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов - РИА Новости, 04.05.2023

Российская ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:29

2023-05-04T14:29

2023-05-04T14:29

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Смерч". Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новопрокофьевка Запорожской области, Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка Донецкой народной республики, Лисичанск, Кривошеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 416 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3949 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8967 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4728 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9949 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф