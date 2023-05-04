https://ria.ru/20230504/putin-1869623631.html
Песков рассказал о графике Путина на четверг
Песков рассказал о графике Путина на четверг - РИА Новости, 04.05.2023
Песков рассказал о графике Путина на четверг
Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:28
2023-05-04T12:28
2023-05-04T12:40
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
максим решетников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле. Сегодня тоже день без каких-то крупных публичных мероприятий. Но сегодня достаточно важный будет разговор с Решетниковым Максимом - с минэкономразвития. В продолжение тех регулярных совещаний, которые президент проводит. Сегодня как раз Решетников будет у него с докладом. Дела экономические, и нынешняя ситуация, и перспективы, основные тенденции в экономике - это президент сегодня хочет заслушать от министра экономического развития", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера, которые не подлежат освещению в СМИ. Говоря о работе в Кремле после теракта, Песков заявил, что "обстановка обычная рабочая"."Обычная, рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Он также отметил, что о том, где будет работать президент России в четверг - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
https://ria.ru/20230504/ataka-1869623523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b91586a1a5527277e9ad583e421b5b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, максим решетников
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Максим Решетников
Песков рассказал о графике Путина на четверг
Песков: Путин в четверг работает в Кремле, запланирован разговор с Решетниковым
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле. Сегодня тоже день без каких-то крупных публичных мероприятий. Но сегодня достаточно важный будет разговор с Решетниковым Максимом - с минэкономразвития. В продолжение тех регулярных совещаний, которые президент проводит. Сегодня как раз Решетников будет у него с докладом. Дела экономические, и нынешняя ситуация, и перспективы, основные тенденции в экономике - это президент сегодня хочет заслушать от министра экономического развития", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера, которые не подлежат освещению в СМИ.
Говоря о работе в Кремле после теракта, Песков заявил, что "обстановка обычная рабочая".
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
"Обычная, рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Он также отметил, что о том, где будет работать президент России
в четверг - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно.
За атакой Украины на Кремль стоят США, заявил Песков