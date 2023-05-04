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Песков рассказал о графике Путина на четверг - РИА Новости, 04.05.2023
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12:28 04.05.2023 (обновлено: 12:40 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/putin-1869623631.html
Песков рассказал о графике Путина на четверг
Песков рассказал о графике Путина на четверг - РИА Новости, 04.05.2023
Песков рассказал о графике Путина на четверг
Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:28
2023-05-04T12:40
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
максим решетников
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле. Сегодня тоже день без каких-то крупных публичных мероприятий. Но сегодня достаточно важный будет разговор с Решетниковым Максимом - с минэкономразвития. В продолжение тех регулярных совещаний, которые президент проводит. Сегодня как раз Решетников будет у него с докладом. Дела экономические, и нынешняя ситуация, и перспективы, основные тенденции в экономике - это президент сегодня хочет заслушать от министра экономического развития", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера, которые не подлежат освещению в СМИ. Говоря о работе в Кремле после теракта, Песков заявил, что "обстановка обычная рабочая"."Обычная, рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Он также отметил, что о том, где будет работать президент России в четверг - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, максим решетников
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Максим Решетников
Песков рассказал о графике Путина на четверг

Песков: Путин в четверг работает в Кремле, запланирован разговор с Решетниковым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле. Сегодня тоже день без каких-то крупных публичных мероприятий. Но сегодня достаточно важный будет разговор с Решетниковым Максимом - с минэкономразвития. В продолжение тех регулярных совещаний, которые президент проводит. Сегодня как раз Решетников будет у него с докладом. Дела экономические, и нынешняя ситуация, и перспективы, основные тенденции в экономике - это президент сегодня хочет заслушать от министра экономического развития", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера, которые не подлежат освещению в СМИ.
Говоря о работе в Кремле после теракта, Песков заявил, что "обстановка обычная рабочая".
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"Обычная, рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Он также отметил, что о том, где будет работать президент России в четверг - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно.
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМаксим Решетников
 
 
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