https://ria.ru/20230504/putin-1869623631.html

Песков рассказал о графике Путина на четверг

Песков рассказал о графике Путина на четверг - РИА Новости, 04.05.2023

Песков рассказал о графике Путина на четверг

Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым,... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:28

2023-05-04T12:28

2023-05-04T12:40

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

максим решетников

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле. Сегодня тоже день без каких-то крупных публичных мероприятий. Но сегодня достаточно важный будет разговор с Решетниковым Максимом - с минэкономразвития. В продолжение тех регулярных совещаний, которые президент проводит. Сегодня как раз Решетников будет у него с докладом. Дела экономические, и нынешняя ситуация, и перспективы, основные тенденции в экономике - это президент сегодня хочет заслушать от министра экономического развития", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера, которые не подлежат освещению в СМИ. Говоря о работе в Кремле после теракта, Песков заявил, что "обстановка обычная рабочая"."Обычная, рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что президента в этот момент в Кремле не было. Он также отметил, что о том, где будет работать президент России в четверг - в Ново-Огарево или в Кремле - сообщат своевременно.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, максим решетников