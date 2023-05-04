https://ria.ru/20230504/provokatsii-1869642633.html
В Приднестровье не обладают данными о подготовке провокаций на 9 Мая
В Приднестровье не обладают данными о подготовке провокаций на 9 Мая - РИА Новости, 04.05.2023
В Приднестровье не обладают данными о подготовке провокаций на 9 Мая
Данных о подготовке провокаций в Приднестровье в День Победы 9 мая нет, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:26
2023-05-04T13:26
в мире
украина
одесская область
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854163261_0:53:3544:2047_1920x0_80_0_0_11fa12bff8983b2579eb0c63ffeb4c1d.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Данных о подготовке провокаций в Приднестровье в День Победы 9 мая нет, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков. Ранее источник RT сообщил, что Украина перебросила тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Также, по данным источника, с 9 по 15 мая одна группировка украинских военных планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск. "Доверяем той информации, которая носит объективный и последовательный характер. Вот с учетом той информации, которая муссируется в СМИ, хочу с полной ответственностью заявить о том, что пока такой информации в рамках совместных миротворческих сил мы не имеем", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от Приднестровья также сообщил, что миротворцы на Днестре "привыкли доверять более реалистичной информации, которая поступает исключительно от соответствующих компетентных органов сторон". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20230413/mirotvortsy-1865085243.html
https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860129724.html
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854163261_670:0:3399:2047_1920x0_80_0_0_f008fb73772ca0e719bb26f07f0c1055.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк)
В мире, Украина, Одесская область, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК)
В Приднестровье не обладают данными о подготовке провокаций на 9 Мая
В Приднестровье не обладают данными о подготовке провокаций со стороны Украины на 9 Мая
ТИРАСПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Данных о подготовке провокаций в Приднестровье в День Победы 9 мая нет, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков.
Ранее источник RT сообщил, что Украина
перебросила тысячи военных в Одесскую область
для подготовки провокации против Приднестровья. Также, по данным источника, с 9 по 15 мая одна группировка украинских военных планирует выдвинуться в направлении Тирасполя
, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск.
"Доверяем той информации, которая носит объективный и последовательный характер. Вот с учетом той информации, которая муссируется в СМИ, хочу с полной ответственностью заявить о том, что пока такой информации в рамках совместных миротворческих сил мы не имеем", - сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья также сообщил, что миротворцы на Днестре
"привыкли доверять более реалистичной информации, которая поступает исключительно от соответствующих компетентных органов сторон".
Приднестровье предложило возобновить боевую учебу миротворцев в ПМР
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Приднестровье готово продолжать переговоры с Молдавией, заявил глава ПМР