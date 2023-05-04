https://ria.ru/20230504/provokatsii-1869642633.html

В Приднестровье не обладают данными о подготовке провокаций на 9 Мая

В Приднестровье не обладают данными о подготовке провокаций на 9 Мая - РИА Новости, 04.05.2023

В Приднестровье не обладают данными о подготовке провокаций на 9 Мая

Данных о подготовке провокаций в Приднестровье в День Победы 9 мая нет, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:26

2023-05-04T13:26

2023-05-04T13:26

в мире

украина

одесская область

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

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ТИРАСПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Данных о подготовке провокаций в Приднестровье в День Победы 9 мая нет, заявил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Олег Беляков. Ранее источник RT сообщил, что Украина перебросила тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Также, по данным источника, с 9 по 15 мая одна группировка украинских военных планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск. "Доверяем той информации, которая носит объективный и последовательный характер. Вот с учетом той информации, которая муссируется в СМИ, хочу с полной ответственностью заявить о том, что пока такой информации в рамках совместных миротворческих сил мы не имеем", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от Приднестровья также сообщил, что миротворцы на Днестре "привыкли доверять более реалистичной информации, которая поступает исключительно от соответствующих компетентных органов сторон". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20230413/mirotvortsy-1865085243.html

https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860129724.html

украина

одесская область

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Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, украина, одесская область, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк)